«Не хотите выполнять правила, переезжайте»: уральский чиновник посоветовал антипрививочникам уехать из России

Трансляция с заявлением чиновника исчезла с youtube-канала телекомпании. Фото: паблик «ВКонтакте» «Администрация Каменск-Уральского ГО»

Заместитель главы Каменска-Уральского Денис Нестеров посоветовал тем, кто не хочет ставить прививку от коронавируса, покинуть Россию. Такое заявление он сделал во время ответа на вопрос горожанки в прямом эфире местной телекомпании.

Одна из жительниц Каменска-Уральского Светлана спросила, почему вакцинация перестала быть добровольной. Также она задала вопрос, почему непривитые свердловчане не чувствуют себя полноправными членами общества и не могут посещать многие места.

Нестеров в ответ спросил, почему вакцинированные граждане должны подвергать свою жизнь опасности, находясь рядом с непривитыми. Он подчеркнул, что те, кто ставит прививку, действуют в соответствии с правилами.

- А почему рядом со мной те люди, которые не хотят выполнять эти правила? Не хотите выполнять правила, ну, переезжайте. Откуда они пишут обычно? Из Канады, Белоруссии… Откуда нам пишут обычно такие посты? – заявил замглавы Каменска-Уральского.

Трансляция с ответом Нестерова исчезла с youtube-канала телекомпании. Однако ее фрагмент уже разошелся по соцсетям.

Глава Каменск-Уральского городского округа Алексей Герасимов признал, что высказывание его заместителя было неправильным. Однако он отметил, что все усилия власти направлены на защиту людей от коронавируса. Герасимов подчеркнул, что от выполнения антиковидных мер зависят жизни уральцев.

- Понимаю, почему конкретное высказывание вызвало такой резонанс. Очевидно, оно неправильное. Речь идет о наших людях, которыми мы дорожим, заботимся об их здоровье. Полагаю, злую шутку с Денисом Николаевичем сыграли эмоции. В целом же он говорил о той ответственности, которую сегодня несет каждый член нашего общества по отношению к окружающим, - заявил глава округа в разговоре с «КП Екатеринбург».

С 30 октября 2021 года в Свердловской области начала действовать система QR-кодов, которые подтверждают наличие прививки от коронавируса или антител. Теперь попасть в торговые центры, кафе, рестораны, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-клубы, химчистки и другие места массового скопления людей можно попасть только по коду или медотводу с отрицательным ПЦР-тестом.

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