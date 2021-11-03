«Поколение М»: воспитываем творческое и неравнодушное поколение

Фото предоставлено пресс-службой МТС

3 ноября на радио «Комсомольская правда» в программе «Гость в студии» куратор проекта МТС «Поколение М» Евгения Миллер и куратор фотовыставки «Один день из жизни России», фотограф и мастер проекта Василий Прудников рассказали о возможности бесплатного развития творческих способностей юных россиян.

«Поколение М» - это большой образовательный проект компании МТС для детей и подростков от 6 до 18 лет. Проект знакомит ребят с художественным и музыкальным искусством, фотоискусством и актерским мастерством. Для того чтобы стать участником проекта всем желающим нужен только интернет, страсть к творческим профессиям и желание попробовать себя. На сайте «Поколения М» публикуются мастер классы, видео уроки и творческие задания от мастеров проекта – метров различных видов искусств российского и мирового масштаба. Онлайн образование в «Поколении М» идет уже восьмой год. На сайте представлены более 200 образовательных курсов, которые могут помочь ребенку определиться с выбором будущей профессии. Вокалисты могут записать свои выступления, юные художники поделиться рисунками. В течение года проходит онлайн кастинг, мастера выбирают лучших ребят. Победители получают в качестве приза уникальные возможности. Художники - возможность выставить свои работы в Третьяковской галереи. Ребята, обладающие актерским мастерством - возможность поступить в ведущий ВУЗ по актерскому мастерству ГИТИС. Совсем юные художники, которые еще только учатся рисовать, могут приехать в анимационные студии и познакомиться с такими персонажами, как фиксики и смешарики, а так же мастерами, которые их создают.

В рамках проекта «Поколение М» сегодня на 2 этаже Гринвича состоялось открытие фотовыставки «Один день из жизни России». Посетители выставки смогут увидеть портрет нашей родины во всем ее многообразии. Особенность фотовыставки в том, что все фотографии сделаны за одни сутки. Каждая фотография сопровождается историей создания. Среди работ, представленных на выставке, есть и снимки Уральской столицы. От двух екатеринбургских фотографов Доната Сорокина и Алексея Владыкина.

Выставка будет работать до 30 ноября. Вход свободный.

В конце ноября, по окончании выставки состоится творческий мастер-класс по профессиональной фотосъемке с Василием Прудниковым, который поделится с ребятами секретами, как создать фотовыставку о родном городе. Ребята выйдут на фотокросс и повторят опыт – запечатлеют жизнь города в течение одного дня. Работы можно будет загрузить на сайт проекта «Поколение М». Лучшие фотографии будут отобраны для выставки «Один день из жизни Екатеринбурга», организация которой запланирована на следующий год.

«Радует, что среди юных жителей Екатеринбурга уже немало победителей в различных направлениях проекта. Например, как раз по направлению фотоискусства победителями последних двух лет стали Вика Чамовских и Аня Плюснина. Надеемся вдохновить еще больше юных уральцев» - делится планами Василий Прудников.

Организаторы проекта «Поколение М» пытаются воспитать не только творческое, но и неравнодушное поколение. Выставленные работы, а также активное участив в их обсуждении или оценке, добавляют баллы, на счетчик добра, расположенный на сайте. В конце года компания МТС переводит все эти баллы по курсу 1 балл = 1 рубль на лечение тяжелобольных детей.

«Наши дети своим творчеством заработали уже порядка 20 млн рублей. Благодаря стараниям участников проекта 63 ребенка получили финансовую помощь. Иногда наши победители даже отдают свои призы ребятам, которые в них нуждаются. Очень добрая механика, когда сверстники помогают своим сверстникам» - рассказывает Евгения Миллер.