Сезон зимней рыбалки начинается с середины ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

С середины ноября в Свердловской области начинается сезон зимней рыбалки. Выходить на лед следует при стабильной минусовой температуре, когда он застынет и покроется плотной коркой, которая выдержит вес рыбака.

– Первый лед достаточно ненадежный и неравномерный, – рассказывает Андрей Волков, председатель Федерации рыбного спорта ООСО. – Рекомендовано выходить на лед толщиной не менее 10 сантиметров. На небольшое озеро в районе Невьянска или Нижнего Тагила можно выйти на неделю раньше сезона рыбалки – в конце октября. А на теплых водохранилищах, например на Нижне-Исетском, лучше осваивать пространство ближе к декабрю.

Первый лед очень ненадежный и неравномерный Фото: Алексей БУЛАТОВ

Определить прочность льда можно по его цвету. Так, лед голубого цвета является прочным. А вот лед белого цвета, прозрачный или желтоватый может говорить о его ненадежности.

– В прошлом году мы открывали сезон зимней рыбалки в середине ноября, рыбачили на небольших водоемах, – рассказывает основатель «Уральского клуба рыбалки. Рыбачим вместе» Денис Уральский. – Думаю, в этом году через две недели заморозков по ночам лед уже встанет. Главное, не стоит выходить на лед менее 5 сантиметров, никакая рыбалка и рыба не стоит человеческой жизни.

По словам опытных рыбаков в Свердловских водохранилищах и озерах чаще всего можно поймать хищную рыбу. Так, здесь можно выловить подлещиков, окуней, ротанов и щук.

Чаще всего в Свердловских озерах можно поймать хищную рыбу: окуней, подлещиков и щук Фото: Ольга ЮШКОВА

Рыбаки порекомендовали места, куда можно сходить на рыбалку:

ВОДОХРАНИЛИЩА ЗА ГОРОДОМ

Белоярское водохранилище

Водоем расположен в 45 км от Екатеринбурга на реке Пышма. Рядом с водохранилищем находится поселок Заречный.

Здесь развита местность: рядом есть базы отдыха, где можно арендовать лодку и катамараны на летний период. Любительская рыбалка бесплатна. Здесь можно выловить подлещика, есть и окуни, судаки, щуки и другие рыбы.

Добраться сюда можно по Тюменскому тракту, доехав до реки Черемшанка, либо через Березовский, добравшись до поселка Сарапулка. Оттуда есть хорошая дорога, ведущая прямиком до водоема.

Волчихинское водохранилище

Водоем находится в 30 км от Екатеринбурга. Он находится на реке Чусовая, недалеко от Ревды. На берегу водохранилища располагаются рыболовно-охотничьи базы. Здесь можно поймать популярную для нашего региона окуня. Есть и плотва, подлещик, язя, щука, линь и другие рыбы.

Добраться до водохранилища можно по пермской дороге до села Новоалексеевского. После него свернуть на Зеленый мыс и оттуда можно доехать прямо до водохранилища.

Рыбакам можно начинать сезон зимней рыбалки, когда толщина льда будет достигать 7-10 см Фото: Алексей БУЛАТОВ

Таватуй

Озеро находится в Невьянском районе Свердловской области, в 40 км от Екатеринбурга. В озере плавают окунь, плотва, ёрш, линь, щука, щиповка и другие виды рыб. Рыбалка бесплатна, но это место пользуется большой популярностью, поэтому отыскать место, где можно получить хороший улов, будет сложной задачей.

Чтобы попасть сюда, необходимо ехать по трассе в сторону Нижнего Тагила, и примерно через 40 км свернуть по указателю «Таватуй». Вдоль поселка располагается озеро. Рядом находится Верх-Нейвинский пруд.

Аятское водохранилище

Водоем расположен в Невьянском районе в 50 км от Екатеринбурга. По близости населенных пунктов нет, кроме рыболовных домов и базы отдыха. Здесь можно выловить таких рыб, как: ёрш, золотой и серебряный карась, плотва, щука, сиг и другие. Но больше в водохранилище обитает окуней.

Сюда можно добраться двумя путями: либо можно заехать сюда по Серовскому тракту 60 км, а потом ориентироваться на указатели, либо поехать по дороге на Невьянск до села Шайдуриха, и после поворота налево проехать до плотины.

Любителям комфортной и беспроигрышной рыбалки подойдет платная рыбалка Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГОРОДСКИЕ ВОДОЕМЫ

Верх-Исетский пруд

Порыбачить можно и в Екатеринбурге на ВИЗе, не выезжая далеко за пределы города. Так здесь есть пруд, который находится на Большом Конном полуострове. Этот пруд является самым большим в Екатеринбурге. Сюда можно выехать с семей, разбить палатки и половить мелкую рыбу – ершей и окуней.

Здесь ловится рыбы: окунь, щука, судак, чебак и другие виды. Любителям рыбалки можно поудить из лунки рыбу бесплатно. До пруда можно добраться на машине либо до пруда можно добраться от центра на 016, 24 автобусе либо на 3 и 18 трамвае и после еще пройти пешком.

Шарташ

Озеро находится в Кировском районе недалеко от «Каменных палаток» и лесопарка Шарташ. Здесь плавают щуки, караси, чебак, лещ, пескари, плотва и линь. Чаще всего здесь ловят судаков и окуней. Порыбачить здесь можно бесплатно.

Сюда можно добраться на автомобиле или до остановки «Каменные палатки» на 077, 25, 27, 61 или на 13,15 трамвае.

ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Загородный клуб «Пампасы»

Загородный клуб подойдет тем, кто любит комфортный отпуск и беспроигрышный вариант рыбалки. Сюда можно отправиться на рыбалку на весь день. Билет стоит 400 рублей. За эту сумму входит рыбалка на одну удочку. После рыбалки выловленную рыбу нужно будет выкупить.

СОВЕТЫ МЧС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕЗОН ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ:

В настоящее время МЧС Свердловской области не рекомендуют выходить на лед, пока не будет устойчивой минусовой температуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В настоящее время МЧС Свердловской области не рекомендуют выходить на лед, пока не будет устойчивой минусовой температуры. Выходя на зимнюю рыбалку, необходимо понимать, какая толщина у льда, для того, чтобы вода замерзла, норма – 7-10 см.

Во время зимней рыбалки рыбаку желательно иметь надетый на себе спасательный жилет. А также иметь при себе «спасалки» – два штыря или длинных гвоздя, в случае, если рыбак провалится под лед, он сможет зацепиться за край льда и вытащить себя.

Следует обращать особое внимание и даже обходить стороной места теплых коммунальных сбросов или ручьи-ключи на водохранилище, так как там температура воды выше.