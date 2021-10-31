В канун Хэллоуина уральцы раскупают костюмы из известного сериала «Игра в кальмара»

Фото: предоставлено сервисом Avito

Уральцы в преддверии Хэллоуина стали чаще выбирать в качестве праздничного костюма зеленую форму игроков, розовые комбинезоны и минималистичные маски охранников из знаменитого проекта Netflix «Игра в кальмара». Если в прошлом году многие отдавали предпочтение образам в виде коронавируса и традиционным одеяниям зомби и вампиров, то нынешний год запомнится фокусом на персонажей известных мультфильмов и сериалов.

Одним из самых востребованных предметов стала маска надзирателя из сериала «Игра в кальмара», в Екатеринбурге спрос на них превысил предложение в 6,5 раз. Средняя цена маски – 320 рублей, выбрать можно из трех вариантов – квадрат, треугольник и круг, рассказывают «КП-Екатеринбург» специалисты сервиса Avito.

Фото: предоставлено сервисом Avito

Кроме того, в топ «ужасных» костюмов попали образы пиратов, героев из вселенной «Гарри Поттера», аниме «Наруто», а также классические вампиры. Также уральцы отдают предпочтение платьям и чепчикам из «Рассказа служанки», костюмам Круэллы, копируют главную героиню Оди из сериала «Очень странные дела».

Как сообщает пресс-служба Avito, перевоплотиться в любимых героев хотят не только взрослые, но и дети. В топ самых востребованных нарядов на Хэллоуин попали герои из следующих мультфильмов и сериалов: Эльза, Три кота, Леди Баг, Человек-паук и Щенячий патруль.

А самым популярным предметом для дома стали, конечно же, декоративные тыквы, скелеты и черепа.