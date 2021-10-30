«Очереди на входе»: как в торговых центрах Екатеринбурга проверяют QR-коды

Во всех ТЦ на входе разместили пункты проверки идентификаторов и документов у посетителей
Фото: Татьяна САМОЙЛОВА
Сегодня, 30 октября 2021 года, в Свердловской области заработала система QR-кодов. Теперь попасть в торговые центры и другие места массового скопления людей можно только, предъявив на входе идентификатор. Редакция «КП-Екатеринбург» проверила, как проходит проверка QR-кодов в ТЦ и как она сказалась на работе объектов.
ТЦ «Мегаполис»
Внутри у входа стоят трое охранников. К каждому из них очередь по 5-6 человек. Также на улице и в самом торговом центре ходят полицейские. На входе у посетителей сканируют QR-код и проверяют документы, удостоверяющие личность. В ТЦ нет пункта вакцинации.
К каждому охраннику стоит очередь по 5-6 человек
Фото: Татьяна САМОЙЛОВА
- За первые 40 минут работы торгового центра прошло очень много людей с QR-кодами, точно даже не могу подсказать сколько. Но за это время мы не пустил около 15 человек без QR-кода, - рассказал корреспонденту «КП-Екатеринбург» охранник.
В ТЦ «Мегаполис» не пустили около 15 человек без QR-кода
Фото: Татьяна САМОЙЛОВА
Он отметил, что в основном свердловчане приходят с кодами и документами. При этом несовершеннолетних пускают в торговый центр только с родителями, у которых проверяют идентификатор.
Несовершеннолетних пускают в торговый центр только с родителями, у которых проверяют код
Фото: Татьяна САМОЙЛОВА
ТЦ «Парк-Хаус»
Главный вход, на котором стоит дверь-вертушка, сегодня закрыт. Войти можно через обычную дверь слева, где установлена табличка «Пункт контроля QR код», но лишь тем, у кого есть QR код. Как только торговый центр открылся, здесь выросла очередь. Люди стали накапливаться в «предбаннике».
Как только торговый центр открылся, около него скопилась очередь
Фото: Данил СВЕЧКОВ
Кроме QR-кода посетителям нужно было предъявить еще и паспорт. Для многих это было неожиданностью. Они разворачивались и шли домой за документом.
Также попасть в торговый центр можно было еще через три входа с других сторон здания. Там тоже нужен был QR код, но очередей не было.
Попасть в ТЦ «Парк-Хаус» можно через четыре входа с разных сторон здания
Фото: Данил СВЕЧКОВ
При этом в «Парк-Хаусе» нет отдельного входа без QR-кода к супермаркету. Поэтому даже чтобы купить продукты, нужно иметь с собой идентификатор и документы, удостоверяющие личность.
В «Парк-Хаусе» нет отдельного входа без QR-кода к супермаркету
Фото: Данил СВЕЧКОВ
- Вы можете вакцинироваться. У нас здесь как раз есть пункт вакцинации, - говорят сотрудники ТЦ тем, у кого нет кода.
В здании действительно сделали отдельный вход без кода к пункту вакцинации. Для этого кабинет временно перенесли в другое место. Здесь с утра образовалась большая очередь из желающих привиться.
Около пункта вакцинации образовалась большая очередь
Фото: Данил СВЕЧКОВ
ТЦ «Мега»
Перед «Ашаном» и на входах внизу установлены пункты пропуска. Служба досмотра проверяет QR-коды и документы, удостоверяющие личность.
Перед «Ашаном» и на входах внизу установлены пункты пропуска
Фото: Лев ИСТОМИН
На каждого посетителя уходит 20-30 секунд. Людей в торговом центре меньше, чем обычно.
На проверку каждого посетителя уходит 20-30 секунд
Фото: Лев ИСТОМИН
Однако на пунктах проверки QR-кодов скопились очереди примерно по десять человек.
На пунктах проверки QR-кодов скопились очереди примерно по десять человек
Фото: Лев ИСТОМИН
ТЦ «Гринвич»
В торговом центре при входе охранники спрашивают QR-код и документы, удостоверяющие личность. Также их смотрят на входах в центр с парковок.
В торговом центре при входе охранники спрашивают QR-код и документы
Фото: Олег ГАЛИМОВ
- Для двенадцати часов дня народу мало, - передает корреспондент «КП Екатеринбург».
Также коды смотрят на входах в центр с парковок
Фото: Олег ГАЛИМОВ
При этом огромная очередь скопилась около пункта вакцинации. Туда добраться можно только на отдельном лифте. У пункта написано, что вакцины «Спутник Лайт» нет.
Около пункта вакцинации скопилась огромная очередь
Фото: Олег ГАЛИМОВ
ТЦ «Аида»
В этот торговый центр посетители могут попасть через два входа. На каждом из них стоят по два охранника, которые проверяют QR-коды и документы, удостоверяющие личность.
На каждом входе стоит по два охранника, которые проверяют QR-коды и документы. Фото: Никита Щукин
Идентификаторы проверяют у каждого посетителя. Некоторые приходят без QR-кодов и их не пускают в ТЦ.
Идентификаторы проверяют у каждого посетителя. Фото: Никита Щукин
ТЦ «Кировский-Люкс»
В торговом центре на улице Восстания, 50 на входе стоит один охранник. Он и проверяет QR-коды у посетителей, которые идут в магазины одежды на второй этаж и выше. На первом этаже находится продовольственный магазин «Монетка», в который можно попасть без идентификатора.
В ТЦ «Кировский-Люкс» проверкой кодов занимается только один охранник
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Корреспондент «КП-Екатеринбург» передает, что при нем в ТЦ зашла пара без QR-кодов.
- Спрашиваю охранника, почему так произошло. Он ответил, что их все равно там не пустят в магазины без кодов, - рассказывает журналист.
На втором этаже, на входе в магазин «Спортмастер» действительно стоит молодой человек, который проверяет QR-коды. Однако в других магазинах проверок нет.
На входе в магазин «Спортмастер» стоит молодой человек, который проверяет QR-коды
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- То есть прошел охрану на первом этаже и волен заходить всюду, - заключил корреспондент.
ТЦ «Омега»
Около торгового центра стоит машина, в которой с 12:00 можно поставить прививку от коронавируса. На вакцинацию уже скопилась очередь около 20 человек.
На вакцинацию уже скопилась очередь
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Пара женщин хотят поставить хоть что-то, чтоб их в ТЦ пустили, - передает корреспондент «КП Екатеринбург».
В самом торговом центре на входе стоят три охранника. Они смотрят у всех QR-коды или сертификат о прививках.
Охранники смотрят у всех QR-коды или сертификат о прививках
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- На QR-код просто смотрят, не сканируя, и не сверяя с паспортом, - сообщает журналист.
При этом охранники не сверяют коды с паспортом
Фото: Алексей БУЛАТОВ