«Очереди на входе»: как в торговых центрах Екатеринбурга проверяют QR-коды

Во всех ТЦ на входе разместили пункты проверки идентификаторов и документов у посетителей Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Сегодня, 30 октября 2021 года, в Свердловской области заработала система QR-кодов. Теперь попасть в торговые центры и другие места массового скопления людей можно только, предъявив на входе идентификатор. Редакция «КП-Екатеринбург» проверила, как проходит проверка QR-кодов в ТЦ и как она сказалась на работе объектов.

ТЦ «Мегаполис»

Внутри у входа стоят трое охранников. К каждому из них очередь по 5-6 человек. Также на улице и в самом торговом центре ходят полицейские. На входе у посетителей сканируют QR-код и проверяют документы, удостоверяющие личность. В ТЦ нет пункта вакцинации.

К каждому охраннику стоит очередь по 5-6 человек Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

- За первые 40 минут работы торгового центра прошло очень много людей с QR-кодами, точно даже не могу подсказать сколько. Но за это время мы не пустил около 15 человек без QR-кода, - рассказал корреспонденту «КП-Екатеринбург» охранник.

В ТЦ «Мегаполис» не пустили около 15 человек без QR-кода Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Он отметил, что в основном свердловчане приходят с кодами и документами. При этом несовершеннолетних пускают в торговый центр только с родителями, у которых проверяют идентификатор.

Несовершеннолетних пускают в торговый центр только с родителями, у которых проверяют код Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

ТЦ «Парк-Хаус»

Главный вход, на котором стоит дверь-вертушка, сегодня закрыт. Войти можно через обычную дверь слева, где установлена табличка «Пункт контроля QR код», но лишь тем, у кого есть QR код. Как только торговый центр открылся, здесь выросла очередь. Люди стали накапливаться в «предбаннике».

Как только торговый центр открылся, около него скопилась очередь Фото: Данил СВЕЧКОВ

Кроме QR-кода посетителям нужно было предъявить еще и паспорт. Для многих это было неожиданностью. Они разворачивались и шли домой за документом.

Также попасть в торговый центр можно было еще через три входа с других сторон здания. Там тоже нужен был QR код, но очередей не было.

Попасть в ТЦ «Парк-Хаус» можно через четыре входа с разных сторон здания Фото: Данил СВЕЧКОВ

При этом в «Парк-Хаусе» нет отдельного входа без QR-кода к супермаркету. Поэтому даже чтобы купить продукты, нужно иметь с собой идентификатор и документы, удостоверяющие личность.

В «Парк-Хаусе» нет отдельного входа без QR-кода к супермаркету Фото: Данил СВЕЧКОВ

- Вы можете вакцинироваться. У нас здесь как раз есть пункт вакцинации, - говорят сотрудники ТЦ тем, у кого нет кода.

В здании действительно сделали отдельный вход без кода к пункту вакцинации. Для этого кабинет временно перенесли в другое место. Здесь с утра образовалась большая очередь из желающих привиться.

Около пункта вакцинации образовалась большая очередь Фото: Данил СВЕЧКОВ

ТЦ «Мега»

Перед «Ашаном» и на входах внизу установлены пункты пропуска. Служба досмотра проверяет QR-коды и документы, удостоверяющие личность.

Перед «Ашаном» и на входах внизу установлены пункты пропуска Фото: Лев ИСТОМИН

На каждого посетителя уходит 20-30 секунд. Людей в торговом центре меньше, чем обычно.

На проверку каждого посетителя уходит 20-30 секунд Фото: Лев ИСТОМИН

Однако на пунктах проверки QR-кодов скопились очереди примерно по десять человек.

На пунктах проверки QR-кодов скопились очереди примерно по десять человек Фото: Лев ИСТОМИН

ТЦ «Гринвич»

В торговом центре при входе охранники спрашивают QR-код и документы, удостоверяющие личность. Также их смотрят на входах в центр с парковок.

В торговом центре при входе охранники спрашивают QR-код и документы Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Для двенадцати часов дня народу мало, - передает корреспондент «КП Екатеринбург».

Также коды смотрят на входах в центр с парковок Фото: Олег ГАЛИМОВ

При этом огромная очередь скопилась около пункта вакцинации. Туда добраться можно только на отдельном лифте. У пункта написано, что вакцины «Спутник Лайт» нет.

Около пункта вакцинации скопилась огромная очередь Фото: Олег ГАЛИМОВ

ТЦ «Аида»

В этот торговый центр посетители могут попасть через два входа. На каждом из них стоят по два охранника, которые проверяют QR-коды и документы, удостоверяющие личность.

На каждом входе стоит по два охранника, которые проверяют QR-коды и документы. Фото: Никита Щукин

Идентификаторы проверяют у каждого посетителя. Некоторые приходят без QR-кодов и их не пускают в ТЦ.

Идентификаторы проверяют у каждого посетителя. Фото: Никита Щукин

ТЦ «Кировский-Люкс»

В торговом центре на улице Восстания, 50 на входе стоит один охранник. Он и проверяет QR-коды у посетителей, которые идут в магазины одежды на второй этаж и выше. На первом этаже находится продовольственный магазин «Монетка», в который можно попасть без идентификатора.

В ТЦ «Кировский-Люкс» проверкой кодов занимается только один охранник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корреспондент «КП-Екатеринбург» передает, что при нем в ТЦ зашла пара без QR-кодов.

- Спрашиваю охранника, почему так произошло. Он ответил, что их все равно там не пустят в магазины без кодов, - рассказывает журналист.

На втором этаже, на входе в магазин «Спортмастер» действительно стоит молодой человек, который проверяет QR-коды. Однако в других магазинах проверок нет.

На входе в магазин «Спортмастер» стоит молодой человек, который проверяет QR-коды Фото: Алексей БУЛАТОВ

- То есть прошел охрану на первом этаже и волен заходить всюду, - заключил корреспондент.

ТЦ «Омега»

Около торгового центра стоит машина, в которой с 12:00 можно поставить прививку от коронавируса. На вакцинацию уже скопилась очередь около 20 человек.

На вакцинацию уже скопилась очередь Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Пара женщин хотят поставить хоть что-то, чтоб их в ТЦ пустили, - передает корреспондент «КП Екатеринбург».

В самом торговом центре на входе стоят три охранника. Они смотрят у всех QR-коды или сертификат о прививках.

Охранники смотрят у всех QR-коды или сертификат о прививках Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На QR-код просто смотрят, не сканируя, и не сверяя с паспортом, - сообщает журналист.