Что делать при первых симптомах заболевания и как восстановить здоровье после болезни

Фото предоставлено клинической больницей «РЖД-Медицина»

Осень – традиционно период всплеска ОРВИ. Нынешней осенью ситуация обостряется еще и ростом заболеваний короновирусной инфекцией. Поэтому важно быстро реагировать на ухудшение самочувствия и вовремя обратиться за медицинской помощью. Отдельного внимания требует и здоровье тех, кто уже перенес заболевание. Получить профессиональную консультацию и медицинскую помощь, а так же восстановить здоровье после болезни можно в клиниках сети «РЖД-Медицина».

Фото предоставлено клинической больницей «РЖД-Медицина»

При первых тревожных симптомах достаточно позвонить в любой из филиалов «РЖД-Медицина» на Гражданской, 9 и Надеждинской, 9а. Пациенты с признаками ОРВИ принимаются здесь без очереди. При вызове врача на дом, специалист клиники не только поставит диагноз и назначит лечение, но и по желанию возьмет мазок на ПЦР. Так же пациент с признаками заболевания может пройти компьютерную томографию легких без направления врача. Запись на КТГ открыта в филиале «РЖД-Медицина» на Байдукова, 63 с 1 октября.

Фото предоставлено клинической больницей «РЖД-Медицина»

Сдать тест на ПЦР в филиалах «РЖД-Медицина» в Екатеринбурге (кроме отделения на Байдукова) при необходимости можно и самостоятельно. Кроме того можно сдать анализ на антитела во всех филиалах Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Артемовского.

Постковидное лечение не менее важно для здоровья. После тяжелой болезни организму сложно восстановиться самостоятельно. Слабость в мышцах, нарушения эмоций и сна, когнитивные отклонения – основные постковидные синдромы. В Центре восстановительной медицины и реабилитации «РЖД-Медицины», можно пройти необходимый курс оздоровления. Срок лечения составляет от 10 до 14 дней. Реабилитация может происходить под постоянным наблюдением врачей в круглосуточном стационаре или в дневном стационаре, с посещением необходимых процедур.

Фото предоставлено клинической больницей «РЖД-Медицина»

Перед назначением, пациенты проходят тщательное обследование: осмотр терапевта, врача физической реабилитационной медицины, физиотерапевта, невролога, психолога, логопеда, травматолога-ортопеда, сдают анализы крови и проверяют функцию внешнего дыхания. Далее специалисты подбирают направление лечения: ЛФК, физиотерапию и клиническую психологию.

Фото предоставлено клинической больницей «РЖД-Медицина»

Лечебная физкультура способствует увеличению объем легких и дает кардионагрузку. Для успешного прохождения курса, тренировки с пациентами проходят в специально оборудованном тренажерном зале и бассейне.

Оздоровлению внутренних органов проходит с применением разнообразных физиотерапевтических методов: дарсонваль, электростимуляция области диафрагмы и легких, ультразвук для лечения суставов. Восстановить мышцы дыхательной системы помогают слепые массажисты, повышенная тактильность которых усиливает эффективность.

Фото предоставлено клинической больницей «РЖД-Медицина»

Устранить проблему нарушение эмоций и когнитивных процессов помогает клинический психолог. Музыка и необычные визуальные эффекты сенсорной комнаты способствуют снятию синдромов тревожности.

С начала пандемии реабилитацию в центре прошли более 1500 человек.

Стоимость услуг Центра реабилитации «РЖД-Медицина» варьируется от 10 000 рублей на базе дневного стационара до 50 000 рублей на базе круглосуточного стационара.

Обратиться за консультацией в филиалы «РЖД-Медицина» можно по адресам: г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, 9а, ул. Гражданская, 9, ул. Байдукова, 63

+7 (343) 204-95-05 — телефон для записи на прием к врачу, КТ легких, на мазок

+7 (343) 300-46-40 — телефон для записи на реабилитацию после ковида в Центре восстановительной медицины и реабилитации

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