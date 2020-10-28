Как найти новое место работы безопасно и правда ли, что сейчас для этого лучший сезон?

Октябрь – традиционно активный месяц для поиска новых сотрудников. Фото: пресс-служба Авито

Как часто вы меняете место работы? Согласно результатам исследований, большинство россиян меняют работу не чаще, чем раз в 5 лет (63%). Поводом к принятию решения об увольнении чаще всего служит желание увеличить заработок или развиваться в карьере. Кто-то скажет, что сейчас не время задумываться о смене работы и на фоне пандемии трудно найти новое место. Однако статистика говорит об обратном. По подсчетам экспертов Авито Работы в России за последние три месяца количество вакансий выросло на 15%, а на Урале на 20% (по сравнению со II кварталом 2021 года). Наибольший рост наблюдается в сегменте IT, интернет, телеком (+14%), страхования (+167%) и образования (+43%). А самые высокие средние зарплаты в сферах «Строительство», «Фитнес, салоны красоты» и «IT, интернет, телеком». На настоящий момент спрос со стороны работодателей выше активности кандидатов плюс октябрь – традиционно активный месяц для поиска новых сотрудников.

Итак, представьте себе, что первый шаг сделан – вы приняли решение проститься с работой, которая вас не устраивает. Теперь важно найти работу, которая будет соответствовать ожиданиям. Что является приоритетным при выборе места работы для вас?

Илья. 34 года. Менеджер по продажам. Фото: пресс-служба Авито

Илья. 34 года. Менеджер по продажам.

Я, как и многие, потерял работу в 2020. Не все компании смогли справиться с финансовым напряжением. Фирма, в которой я работал на тот момент, закрылась. Стаж работы у меня более 10 лет. Показатели продаж всегда были выше среднего. Я уверен в себе и своих силах. Понимаю, что могу приносить достойную прибыль компании, используя свой опыт. Но и от работодателя хотелось бы получать уверенность в завтрашнем дне. Для меня важно чтобы реальные условия работы и оплаты совпадали с обещанными. Но, к сожалению, неоднократно сталкивался с как раз с несоответствием. Вскрывается это, как правило, только через месяц, после первой зарплаты. Поэтому мне важно было обращаться только к надежным работодателям. Чтоб не тратить своё время впустую.

Как проверить надежность работодателя заранее? Учитывая, что, чем выше активность на рынке труда, тем с большим количеством контактов приходится иметь дело. Разберем по пунктам, на какие аспекты необходимо обратить внимание.

Итак, благонадежный работодатель:

1. Четко формулирует обязанности и требования к работнику.

Из вакансии должно быть понятно, чем придется заниматься и на какую позицию ищут работника. Уже на первых этапах общения вам должны озвучить требования к соискателю, нужные навыки, уровень оплаты, график и условия работы. Туманные фразы «заработок неограничен», «опыт не требуется», «быстрый карьерный рост» без конкретики – повод выбрать другую вакансию.

2. Указывает реальный уровень зарплаты.

Лучше откликаться на вакансии с адекватной зарплатой. Слишком высокая зарплата может маскировать работу за процент от предполагаемой выручки либо низкую фиксированная часть и высокие премии за выполнение заведомо завышенного плана. Корректной является разница в 10-20% с аналогичными позициями.

3. Не требует с вас денег.

В случаях, когда позиция предусматривает обучение, то провести вам его должны за счет компании в процессе работы. Если работодатель готов взять вас на работу сразу после платного обучения за ваш счет, не рекомендуем рассматривать вакансию всерьез.

4. Не просит ваши персональные данные до устройства на работу.

В первую очередь, это относится к копии паспорта и данным кредитных карт. По копии паспорта легко оформить микрозайм на ваше имя, а с карты списать всю доступную сумму. Предоставлять паспортные данные стоит только уже на финальной стадии трудоустройства для кадрового отдела. Для собеседований работодателю нужны только ваши резюме и иногда рекомендации и мотивационное письмо.

Авито Работа отмечает добросовестные компании специальным значком «Компания проверена». Фото: пресс-служба Авито

Рекомендации несложные, к тому же сейчас можно заранее увидеть оценку благонадежности. работодателя. Например, Авито Работа отмечает добросовестные компании специальным значком «Компания проверена». Такая отметка значит, что компания существует, как минимум, полгода, не находится в стадии банкротства, зарегистрировалась на Авито более трёх месяцев назад и за это время разместила на площадке не менее одной вакансии. Общаясь с работодателем из такой компании, соискатель может быть уверен, что размещенные на сервисе вакансии не противоречат условиям ТК, не являются дискриминирующими, а сама она официально зарегистрирована и исправно платит налоги.

В случае с Ильей, как раз на одну из таких отмеченных значком вакансий и откликнулся наш герой.

Илья: Новую работу нашел достаточно быстро. Искал только среди проверенных вакансий на Авито, чтобы не тратить время на фирмы-однодневки. Раньше работал в логистике, сейчас перешел в сферу строительства – она самая перспективная. Новая работа, действительно, по душе. Когда делаешь свою работу с удовольствием, то и результативность повышается. А в моем случае, это напрямую отражается на зарплате.

Рады за Илью, желаем ему дальнейших успехов на выбранном поприще. А всем, кто находится в поиске работы, желаем верить в себя. А верить или нет в компанию, предлагающую вакансию, подскажет Авито Работа.