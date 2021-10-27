На Урале инспекторы ДПС спасли семью, замерзавшую в сломанной машине на заснеженной трассе

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Двое инспекторов ДПС спасли семью из четырех человек, которые замерзали на заснеженной трассе «Пермь-Екатеринбург» из-за сломавшегося автомобиля. Старший лейтенант Даниил Пастухов и младший сержант Александр Медведев были на дежурстве, когда заметили на обочине Toyota. Мужчина с двумя детьми трех и четырех лет и их 60-летней бабушкой ехал из Перми в уральскую столицу.

- Во время поездки у машины возникла поломка двигателя. Около часа малолетние дети с отцом и с бабушкой провели в холодной машине. Проезжающие машины не останавливались, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

В это время на улице шел снег, температура воздуха была ниже нуля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В это время на улице шел снег, температура воздуха была ниже нуля. Самостоятельно устранить поломку двигателя владелец иномарки не сумел и позвонил по телефону 112.

Автоинспекторы предложили довезти всю семью ближайшее кафе, где они могли согреться и поесть, и организовали эвакуацию автомобиля до Екатеринбурга. Позже всех забрал знакомый, приехавший из уральской столицы.