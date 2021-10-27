Уральцы смогут познакомиться со всеми уголками нашей необъятной страны и создать портрет родного города

Фото предоставлено пресс-службой МТС

2 ноября 2021 года в 14.00 в ТРЦ «Гринвич» состоится открытие фотовыставки «Один день из жизни России». Организаторами выставки выступили РФ – МТС и культурный проект «РУСС ПРЕСС ФОТО».

Цель выставки - познакомить уральцев с многогранностью нашей огромной страны, показать ее географическое, природное и этническое многообразие. Уникальность выставки в том, что сотни представленных снимков сделаны за одни сутки, но в различных местах. География выставки от Курил до Калининграда и от Мурманска до Краснодара. Среди 340 представленных на выставке фотографий, есть и работы свердловских фотографов.

- С помощью профессиональных снимков объединённые нами фотожурналисты, документальные фотографы показали соотечественникам и мировому сообществу, как велика и прекрасна Россия, - прокомментировал куратор фотопроекта «Один день из жизни России» Василий Прудников.

Посещение выставки будет возможно бесплатно до конца ноября в ТРЦ «Гринвич» на 2 этаже, вход с ул. 8 марта, рядом с магазином «Адидас».

Василий Прудников так же является мастером творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М».

В рамках выставки проект «Поколение М» дает возможность стать участником следующего фотокросса всем свердловским подростками в возрасте от 11 до 18 лет. Желающим необходимо 3 ноября с 00:00 до 23:59 сделать несколько репортажных фотографий, отражающих повседневную жизнь Свердловской области. В этот же день снимки должны быть загружены на сайт проекта «Поколение М». Лучшие фотографии будут отобраны для фотовыставки «Один день из жизни Екатеринбурга», которая состоится этой весной в одном из творческих пространств города.

Регистрация здесь : Открытие фотовыставки «Один день из жизни России» и творческая встреча с Василием Прудниковым (Екатеринбург) (timepad.ru)

- Я особенно рад открывать выставку в рамках благотворительного проекта МТС «Поколение М», который направлен на развитие детского творчества. Надеюсь, что наш проект вдохновит и юных, и взрослых фотохудожников и просто любителей фотографии на собственные эксперименты и саморазвитие, — поделился эмоциями Василий Прудников.

Встретиться с Василием Прудниковым будущие участники фотокросса и все желающие смогут сразу после открытия выставки «Один день из жизни России» 2 ноября в 14.00 в зале №8 кинотеатра «Гринвич».

Проект «Поколение М» - это комплексная благотворительная программа, направленная на развитие творческих способностей подрастающего поколения. Организатором программы выступает компания МТС, объединившая в проект более 200 метров различных творческих направлений, таких как певица Полина Гагарина, режиссер Владимир Грамматиков, модельер Вячеслав Зайцев, педагоги Третьяковской галереи. На интерактивном сайте проекта pokolenie.mts.ru юные россияне могут проявить свои таланты, участвуя в различных конкурсах и мастер-классах.