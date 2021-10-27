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Общество27 октября 2021 12:21

Как выглядит кроличий бандикут и как связаны сыр камамбер и живопись?

Узнайте интересные факты, ответив на 10 вопросов нашего теста, и прокачайте интеллект
Светлана ГЕСС
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Архив КП

Архив КП

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Любопытный факт: профессор Луисвиллского университета в Кентукки Джоанна Роу провела исследование и определила, что обладатели светлых глаз лучше справляются с ситуациями, когда можно спокойно подумать и проанализировать информацию. Темноглазые люди, в свою очередь, более эффективны, когда важна быстрота реакции.

Предлагаем вам пройти тест, который поможет освежить знания, расширить кругозор, а также проверить вышеописанную теорию в действии.

Задания базируются на основных предметах школьной программы, но не каждому взрослому по силам с ними справиться. Математика, логика, ботаника, физика и даже специальный вопрос из информатики, без которой невозможно представить современного человека. Составить его нам помогли мобильные эксперты из МегаФона, который славится наиболее быстрым интернетом в Свердловской области. Таким быстрым, что найти правильные ответы на все вопросы теста и даже посмотреть видео про обитание в естественной среде того самого милашки бандикута, можно будет мгновенно. Но мы надеемся, что сначала вы постараетесь пройти тест, опираясь только на знания в своей голове. Три, два, один, поехали!

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ