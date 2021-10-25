Проводится доследственная проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Тагиле у отдела полиции № 16 нашли массовое захоронение. Но пока у силовиков нет оснований полагать, что находка носит криминальный характер. Полицейские и следователи опрашивают сотрудников ближайшего кладбища.

- Не исключено появление данной находки в результате того, что на рядом расположенном кладбище были произведены новые захоронения в месте расположения старых, заброшенных могил, - отметили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

По итогам всех мероприятий и будет делаться вывод о происхождении останков.

- На данном этапе пока преждевременно. В ближайшее время в место обнаружения намерены выехать для дополнительного комплексного осмотра руководители не только полиции Нижнего Тагила, но и наши коллеги из других правоохранительных и контролирующих органов, - добавил официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых.