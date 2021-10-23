Самые смешные названия деревень и поселков в Свердловской области: отдыхаем в Канаве, едем в Берлогу

Поселок Сарга расположен рядом с Баскинским и Берлогой Фото: Лев ИСТОМИН

На уральской земле немало населенных пунктов с необычными названиями. Для местных жителей они давно привычны, однако для тех, кто проездом – кажутся забавными. Стоит отъехать от Екатеринбурга несколько километров к северу по Серовскому тракту и вы увидите указатель с надписью «Простоквашино», это название большого садового товарищества. Есть в Свердловской области Меркитасиха, Еква, Сабик, Полуночное и Азиатская. Но есть и куда более интересные названия.

ПОСЕЛОК ПОНИЛ

Поселок Понил расположен на самом севере Свердловской области – в 70-ти километрах на юго-восток от города Ивдель. Лес, отсутствие дорог, и почти пустой поселок, сообщение с которым налажено только при помощи реки Лозьва. Здесь даже нет электричества. В советские годы сюда протянули узкоколейку, но позже ее забросили и частично разобрали. Также еще в «нулевые» тут работал аэропорт, сюда прилетали «кукурузники», привозившие местным жителям продукты и лекарства. Но позже воздушную гавань закрыли из-за нерентабельности.

Таежный поселок появился не просто так, его существование было обосновано работой учреждением Ивдельлага (свердловский лагерь системы ГУЛАГ) – Н240/9 ГУИН.

Сейчас в практически заброшенном поселке проживает чуть больше 10 человек, которые занимаются охотой, рыбалкой, а также собирают дары леса. Медикаменты им завозят заезжие охотники.

ПОСЕЛОК НЕЗЕВАЙ

Незевай - поселок, расположенный в 16 километрах от города Артемовский, где проживает чуть более 620 человек, и население постепенно растет.

Забавное название этот уральский поселок получил не случайно. Дело в том, что здесь проходит железная дорога и сейчас есть остановочный пункт. Раньше поезда остановки здесь не делали. Вместо этого машинисты проезжающих составов снижали скорость и кричали пассажирам «Не зевай!», напоминая о необходимости спрыгнуть с поезда на ходу.

Окрестности станции "Встреча" Фото: Лев ИСТОМИН

ПОЕСЛОК КАНАВА

Один из самых небольших поселков Свердловской области под названием Канава находится недалеко от Нижнего Тагила, в районе Черноисточинского водохранилища.

Поселок, который сегодня почти заброшен, расположен на берегу канала под названием Ушаковская Канава, соединяющим Верхний пруд на реке Черная с водохранилищем.

Поселок появился еще при Демидовых и расположен всего в 1 километре от поселка Черноисточинск. Прямо рядом с Канавой есть одноименная база отдыха, ранее тут ходили поезда по узкоколейке, которую демонтировали 13 лет назад.

ПОСЕЛОК ВСТРЕЧА

Такой поселок действительно обозначен на карте и занесен в картографические справочники. Он расположен в 17 километрах от города Нижняя Салда в бассейне реки Тагил.

Здесь есть даже станция «Встреча» на железнодорожной ветке «Нижний Тагил – Каменск-Уральский». Вот только уже несколько десятилетий в этом поселке никто не проживает и не встречается.

ПОСЕЛКИ БЕРЛОГА И БАСКИНСКИЙ

Берлога и Баскинский расположены на железнодорожном перегоне «Сарга – Сабик». На станции Берлога до сих пор останавливаются электропоезда, следующие по направлению до станции Шаля, Шамары и Кордон.

Баскинский получил свое название из-за небольшой речушки Хохлуновка-Баская, а Берлога в честь уральского хищника медведя, их в окрестных лесах немало.

На картах в интернете можно до сих пор найти Берлогу. Фото: сервис Яндекс.Карты

- В Берлоге и Баскинском было несколько домовладений до 1970-х годов, но потом вода ушла из колодцев и жители перебрались в соседние населенные пункты. Здесь есть работа, развита социальная инфраструктура, да и транспортное сообщение налажено, поэтому тогда люди оперативно переехали, - рассказывают «КП-Екатеринбург» местные жители.

На карте оба поселка до сих пор обозначены, а в Берлоге весной и осенью можно разглядеть очертания фундаментов домов и следы от заборов.

ЛЯЛЯ

Также в Свердловской области есть город с интересным названием Новая Ляля, а в 42 километрах от него расположен небольшой поселок Старая Ляля.

В давние времена в этих местах жили воинственные племена манси и хантов, которые враждовали друг с другом. Слово Ляль – в обиходе манси, оно обозначает «противник», а у хантов – «река». Таким образом, нынешние ученые делают вывод, что Ляля переводится как «река войны».

Очевидно, что по разным берегам реки жили враждующие племена, а река была местом стычек. Однако есть версия, что Ляля – имя воина-вогулича мансийского происхождения.