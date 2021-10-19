Общественники показали, каких зеленых зон лишится Екатеринбург в новом Генплане до 2025 года

Часть территории у Парка Маяковского со стороны реки Исеть тоже застраивается. Фото: Гугл.Карты

Сегодня, 19 октября, последний день, когда принимается сбор предложений и замечаний по проекту Генерального Плана до 2025 года. Свои коррективы по изменению выдвинули и активисты движения «Мирные жители».

- Мы проанализировали поступившие предложение и собрали наиболее важные из них в одном документе, который мы отправили в администрацию города, - пишут жители города на своем сайте.

Активисты обратили внимание на то, что в Генплане не хватает зон с конкретным назначением – под объекты образования, спорта или общественные пространства. Помимо этого, по мнению активистов, одним из самых значительных и заметных изменений в проекте корректировки генплана до 2025 года является изменение функционального назначение и планировки крупного района на севере Шарташа. Общественники заметили, что в действующем Генплане он обозначен как жилой район, а в проекте как транспортно-логистический центр. «Мирные жители» уверены, что такое развитие Кировского района может привести к экологическим проблемам и возмущению местных жителей.

Часть сквера на Большакова у КРК "Уралец" может исчезнуть. Фото: Гугл.Карты

Также в опубликованном на сайте «Мирных жителей» документе с замечаниями к плану общественники рассказали, каких зеленых зон лишится Екатеринбург. Это будут зоны берегов реки Патрушиха, Нижнеисетского пруда и парка УРГУПС на городском пруду, часть территории на юго-западе и у ЦПКиО. В новом Генплане эти территории вынесены под жилую застройку. Также под офисную застройку могут быть отданы сквер у музея ИЗО на Малышева-Воеводина и парк на улице Блюхера. Помимо этого часть леса на улице Постовского уже застроена, при том, что в актуальном генплане вся территория между улицей Постовского и Юго-Западным лесопарком относится к озелененным территориям. Аллея дворца спорта вдоль Большакова в предлагаемом генплане также переводится в зону смешанной и общественно-деловой застройки.

«Мирные жители» предложили исключить эти зоны из проекта сохранить их зелеными рекреационными зонами.

- На мой взгляд, самое плохое изменение – это застройка долины реки Патрушиха, - рассказывает представитель движения «Мирные жители» Алексей Кофман. - Это очень красивая живописная зеленая зона, у нее высокий потенциал использования как именно зеленой зоны. Если реализуется то, что там нарисовано в Генплане, то просто будет еще один спальный район, а речки не будет, потому что она маленькая, и если вплотную строить, то мы лишимся этой зеленой территории.

Представитель "Мирных жителей" Алексей Кофман считает, что самой большой потерей для Екатеринбурга станет застройка зоны реки возле Уктуса. Фото: Гугл.Карты

Алексей Кофмат также уточнил, что не понимает, на основании чего новый Генплан решили составить именно таким образом, а внесут ли предложения «Мирных жителе» горожане смогут узнать только 9 ноября.