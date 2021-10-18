«Сгорают» на глазах»: врач из Екатеринбурга рассказал, как умирают пациенты в красной зоне

Ежедневно о т COVID-19 умирают более 35 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Свердловской области по-прежнему тяжелая эпидемиологическая обстановка. Так за минувшие выходные был вновь побит печальный антирекорд по количеству заболевших - диагноз коронавирус подтвердился у 590 человек. В больницах в тяжелом состоянии лежат 959 человек. А в состоянии средней тяжести находится порядка 8000 пациентов. Ежедневно более 35 человек умирают от COVID-19.

О том, что ситуация тяжелая говорят и врачи, которые работают в «Красной зоне». Один из них врач анестезиолог-реаниматолог Иван Николаев рассказал на своей странице в facebook, с каким кошмаром приходится врачам сталкиваться ежедневно.

- Летальность огромная. Мне практически каждый день приходиться сообщать родственникам пациентов о смерти и объяснять, что произошло и почему. Видеть и слышать их реакцию - один из самых тяжелых аспектов работы. Поверьте, хоронить пациента, который неделю назад зашел в отделение «своими ногами», улыбался, шутил и жаловался на слабость с температурой, и несмотря на применение всех существующих методов интенсивной терапии, дорогостоящих препаратов и круглосуточный контроль «сгорел» буквально на глазах не просто страшно - это словами не передать, - признается медик.

Иван Николаев работает в "Красной зоне" уже больше года Фото:facebook

В своем посте Иван Николаев подчеркнул в очередной раз, как важно вакцинироваться от коронавируса.

- Пропаганда вакцинации, вводимые ограничения - это не попытка испортить нам жизнь, это попытка спасти и защитить, - пишет Иван Николаев. - Те, кто яро отказывается от СИЗ, вакцинации и рекомендаций роспотребнадзора не создают проблем чиновникам, не ломают систему... Они лишь подвергают риску себя и своих близких. Принимайте пожалуйста обдуманные решения!

Медик также посетовал на то, что ему очень жаль, что врачи не могут провести экскурсию для антиваксеров по «красной зоне», ведь тогда люди смогли бы своими глазами увидеть, с чем врачи сталкиваются ежедневно.