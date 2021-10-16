В Екатеринбурге на школьном стадионе устроили «игру в кальмара»

Игру провели на школьном стадионе в Екатеринбурге. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге в субботу, 16 октября, возле школы №131, группа из горожан около 30 человек, провела популярную «игру в кальмара» по мотивам самого популярного в 90 странах одноименного южнокорейского стримингового сериала.

Команда в костюмах сыграла в две детские игры на выбывание: «Тише едешь – дальше будешь» и «Сахарные соты». Все участники были одеты в костюмы, идентичные тем, что показаны в сериале.

В игре приняли участие около 30 человек. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Правда, игра на выбывание на школьном стадионе вовсе не означало кровавую бойню. Участник в случае проигрыша просто выбывал из игры.

По словам читателя «КП-Екатеринбург», игра в кальмара на школьном стадионе могла быть устроена для съемок сюжета популярного блогера Хаймана.

Игру никто не стал останавливать. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Напомним, что сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным продуктом на платформе Netflix в 2021 году. Он держит первенство по просмотрам в 90 странах. По сюжету несколько человек, погрязших в финансовых долгах, соглашаются отбыть на остров, чтобы сыграть в детские игры на выбывание. Но участники не знают, что выбывший погибает.

Участники играли на выбывание. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

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