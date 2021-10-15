В Екатеринбурге ВИЧ-инфицированный пожаловался, что ему отказывают в терапии без прививки от коронавируса

Врачи рассказали, что следует учитывать ВИЧ-инфицированным перед тем, как поставить вакцину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если раньше появлялись новости о том, что ВИЧ-положительным пациентам отказываются ставить прививки от коронавируса, то сейчас возник другой вопрос. Так, в паблике Вконтакте «Злой Екатеринбуржец» появилась запись, в которой житель города анонимно рассказал, что ему отказываются предоставлять лечение от ВИЧ-инфекции, пока он не сделает прививку от COVID-19. Вот это сообщение:

«Живу блaгoдapя тepaпии, кoтopую выдaют в бoльницe. Нeдeлю нaзaд я пpишeл к лeчaщeму вpaчу, чтoбы зaкaзaть oчepeдную пapтию тepaпии, в чeм мнe oткaзaли, oбъяcняя это тeм, чтo я oткaзaлcя cтaвить вaкцину oт кopoнoвиpуca. Вpaч мнe cкaзaлa, чтo c ниx тpeбуют, чтoбы oни вcex BИЧ-инфициpoвaнныx пpивили, в пpoтивнoм cлучae, oни oткaзывaютcя выдaвaть тepaпию и вooбщe oкaзывaть кaкиe-либo уcлуги пo лeчeнию и пpoфилaктикe».

Житель Екатеринбурга уверен, что ему не нужна вакцина, так как он проходит терапию от ВИЧ-инфекции. Фото: скриншот из группы вконтакте "Злой Екатеринбуржец"

«Комсомолка» обратилась к специалистам Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом за разъяснением этой ситуации. Заведующая отделением профилактики СПИДа Ольга Прохорова опровергла эту информацию. По ее словам врачи не ограничивают непривитым пациентам доступ к получению терапии против ВИЧ-инфекции.

- Такой рекомендации, естественно, нет. Прививка не обязательна, чтобы пациенты с ВИЧ-инфекцией могли получить должное лечение, - уверяет Ольга Прохорова. - Но при этом все врачи центра СПИДа на сегодняшний день активно пропагандируют вакцинацию среди пациентов с ВИЧ-инфекцией. Специально для этого мы открыли в центре СПИДа прививочный кабинет для того, чтобы наши пациенты могли спокойно вакцинироваться.

Также Ольга Прохорова рассказала, какие рекомендации следует соблюдать ВИЧ-инфицированным, которые хотят вакцинироваться:

Врачи уверяют, что никаких ограничений, связанных с вакциной в центре профилактики и борьбы со СПИДом нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Есть методические рекомендации Минздрава России, по которым мы советуем ставить вакцину «Гам-КОВИД-Вак» без каких-либо ограничений у ВИЧ-инфицированных пациентов и вне зависимости от антиретровирусной терапии и иммунного статуса. Но в любом случае каждый пациент перед вакцинацией обязательно должен пройти осмотр у врача-терапевта, который должен дать допуск к вакцинации. А при наличии каких-либо противопоказаний вакцина не ставится.

Один из пациентов центра также поделился подробностями своего лечения в период пандемии коронавирусной инфекции.

- Впервые о таком слышу. Я хожу на Ясную уже 7 лет. Последний раз был там 21 сентября. Прививки у меня нет, терапию получаю. Мне мой врач только сказал, что, если я хочу, то могу поставить себе прививку от ковида. Мне вирусная нагрузка позволяет ее поставить, - поделился пациент Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД.