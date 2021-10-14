На Серовском тракте в ДТП с фурой и легковушкой погибла супружеская пара

Авария произошла 14 октября 2021 года около 14:00 на 37 километре. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе «Серов-Североуральск-Ивдель» произошло ДТП, в котором погибла пожилая супружеская пара. Легковушка Honda-Civic столкнулась с фурой Kenworth Т2000, сообщили «КП Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла 14 октября 2021 года около 14:00 на 37 километре Серовского тракта. По предварительным данным, Honda Civic ехала из Карпинска в сторону Краснотурьинска и не предоставила преимущество фуре. Произошло столкновение, и машины опрокинулись. Видео с места аварии опубликовало сообщество «ВКонтакте» «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)».

Honda Civic ехала из Карпинска в сторону Краснотурьинска. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Honda Civic» получили травмы, несовместимые с жизнью, скончались на месте до приезда скорой помощи, - рассказали в Госавтоинспекции.

Водитель фуры не пострадал. Фото: УГИБДД по Свердловской области

За рулем Honda-Civic был 63-летний житель Североуральска. С ним ехала его 55-летняя супруга. Они оба были пристегнуты ремнем безопасности. Стаж вождения мужчины составлял 23 года. Он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель фуры не пострадал. Его водительский стаж составляет 17 лет. На момент аварии он был трезв.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Они взяли у водителя легковушки биологические материалы для проведения химико-токсикологического исследования.

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