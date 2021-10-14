В Екатеринбурге открыли новейший операционный блок, где будут лечить людей с патологией глаз

В оперблоке будут лечить людей с помощью новейшего оборудования.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В центре «Микрохирургии глаза» в Екатеринбурге сегодня открылся новый операционный блок. В нем будут оперировать людей с патологией слезных путей, а также проводить окулопластику (операция на органах рядом с глазным яблоком – глазных мышцах, например, - Прим. Ред.). На открытие блока приехали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев.
- Сегодняшний проект очень важен с точки зрения развития офтальмологии Российской Федерации, - отметил Владимир Якушев. – Свердловская область – в лидерах по оказанию этой помощи. Надеемся и другие субъекты Уральского федерального округа с помощью этого учреждения также смогут развивать это направление, потому что больных на сегодня, нуждающихся в подобной помощи, у нас еще достаточно.
Новый операционный блок открылся 14 октября.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В новом операционном блоке будут лечить и детей, и взрослых. Среди операций, которые здесь возможны, также есть посттравматические реконструкции лицевого скелета и хирургия доброкачественных и злокачественных образований.
- Невероятные усилия приложены, чтобы последние годы «Микрохирургия глаза» так развивалась, - сказал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Применяются самые передовые технологии. Наш центр и врачи являются новаторами в применении оборудования. Они заказывают современное оборудование у его изготовителей под собственные нужды. Это серьезный драйвер для всей медицины, не только офтальмологии. Следом другие отрасли медицины стали применять технологии, которые используются здесь.
Медики открывшегося оперблока специализируются на лечении патологий слезных путей и окулопластики.
Фото: Алексей БУЛАТОВ