В Екатеринбурге открыли новейший операционный блок, где будут лечить людей с патологией глаз

В оперблоке будут лечить людей с помощью новейшего оборудования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре «Микрохирургии глаза» в Екатеринбурге сегодня открылся новый операционный блок. В нем будут оперировать людей с патологией слезных путей, а также проводить окулопластику (операция на органах рядом с глазным яблоком – глазных мышцах, например, - Прим. Ред.). На открытие блока приехали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев.

- Сегодняшний проект очень важен с точки зрения развития офтальмологии Российской Федерации, - отметил Владимир Якушев. – Свердловская область – в лидерах по оказанию этой помощи. Надеемся и другие субъекты Уральского федерального округа с помощью этого учреждения также смогут развивать это направление, потому что больных на сегодня, нуждающихся в подобной помощи, у нас еще достаточно.

Новый операционный блок открылся 14 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новом операционном блоке будут лечить и детей, и взрослых. Среди операций, которые здесь возможны, также есть посттравматические реконструкции лицевого скелета и хирургия доброкачественных и злокачественных образований.

- Невероятные усилия приложены, чтобы последние годы «Микрохирургия глаза» так развивалась, - сказал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Применяются самые передовые технологии. Наш центр и врачи являются новаторами в применении оборудования. Они заказывают современное оборудование у его изготовителей под собственные нужды. Это серьезный драйвер для всей медицины, не только офтальмологии. Следом другие отрасли медицины стали применять технологии, которые используются здесь.