«Басков бы умер от зависти»: ювелиры подарили Киркорову золотую брошь с 160 бриллиантами

Украшение изготовили специально для Киркорова. Фото: ювелирный дом Chamovskikh

Уральский ювелирный дом Chamovskikh сделал Филиппу Киркорову дорогой подарок на его выступлении в Екатеринбурге. Владелец дома Александр Чамовских лично вручил артисту золотую брошь, инкрустированную 160 бриллиантами и 207 рубинами.

- Господи! Почему это не видит Басков?! Он бы умер от зависти, - ахнул поп-король в восторге, когда получил дорогой подарок.

Брошь может легко трансформироваться в подвеску. Фото: ювелирный дом Chamovskikh

В украшении есть элемент короны, крыльев и буква «К». Брошь может легко трансформироваться в подвеску. Украшение изготовили специально для Киркорова, рассказали «КП Екатеринбург» в ювелирном доме.

Владелец дома Александр Чамовских лично вручил артисту золотую брошь. Фото: ювелирный дом Chamovskikh

- Торжественное украшение отображает характер и стиль Филиппа. Корона как фамильный символ и фирменный знак передает статус и привилегированное положение. В центре композиции – инициалы и объемные крылья – знак вдохновения и таланта, - объяснили в Chamovskikh.

Там отметили, что над украшением два года трудились художники и ювелиры компании.

Это шедевр и подарен самому яркому артисту, который по достоинству может оценить такой подарок, - заявили в ювелирном доме.

Подарок вручили звезде посреди его выступления на открытии театра Veneziano в Екатеринбурге. Фото: ювелирный дом Chamovskikh

Также с обратной стороны ювелиры сделали гравировку: «Все лучшее – для вас!». Дорогой подарок вручили звезде посреди его выступления на открытии театра Veneziano в Екатеринбурге. Мероприятие проходило в концерт-холле «Покровского пассажа».

- Господи, ну почему это все не видит Басков? Он бы умер от зависти,- пошутил на сцене Киркоров.

Певец отметил, что подарок был неожиданным. Фото: ювелирный дом Chamovskikh

Сам Киркоров заявил, что украшение станет одним из предметов его семейной коллекции и будет передаваться из поколения в поколение. Он отметил, что подарок был неожиданным.

- Пусть эта брошь станет счастливым амулетом и талисманом побед и удачи. Изучаю второй день изделие, это настоящий шедевр, - написал артист на своей странице в Instagram.

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