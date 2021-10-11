Среди тех, кто находится в больнице с подтвержденным диагнозом коронавирус состояние 976 пациентов оценивается как тяжелое Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области снова обновился антирекорд по выявленным за сутки случаям коронавируса. В регионе на 11 октября инфекция подтвердилась еще у 565 человек. Из них 132 случая приходятся на Екатеринбург.

Также новые случаи заражения COVID-19 подтверждены у жителей Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Полевского, Сысерти, Верхней Пышмы, Камышлова и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале по официальным данным составляет 144 886 человек, из которых 133 138 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 456 человек.

На данный момент среди тех, кто находится в больнице с подтвержденным диагнозом коронавирус состояние 976 пациентов оценивается как тяжелое, 544 их них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 453 - на аппаратах ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 42 случая смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 6 773 человека.