Чем занять ребенка в осенние каникулы 2021 в Екатеринбурге

Осенние каникулы пройдут в первую неделю ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Мы рекомендуем определить сроки каникул, но школы в праве самостоятельно определить сроки в соответствии со своим учебным графиком. Осенние каникулы мы рекомендовали с 1 по 7 ноября, – сообщили в департаменте образования Екатеринбурга.

С 1 по 7 ноября, по предварительному прогнозу синоптиков, в Екатеринбурге ожидается до минус 1 градуса в дневное время, временами пройдет снег, а временами – дождь. Не идеальное время для прогулок, поэтому мы собрали афишу Екатеринбурга, чтобы школьники не замерзли в осенние каникулы 2021.

Публикуем афишу мероприятий на период осенних каникул 2021 в Екатеринбурге.

1 НОЯБРЯ

Квест «Наш с тобой секрет»

Где: Ельцин-Центр, ул. Бориса Ельцина, 3

Возраст: 9-12 лет

Билет: 250 рублей (стоимость входного билета в музей)

В осенние каникулы 2021 в Екатеринбурге можно стать участником квеста «Наш с тобой секрет» в музее Бориса Ельцина. В программе организация сюрприза-вечеринки в стиле 90-х.

Ребенок познакомится с культурой того времени: музыка, мода, игры и популярные развлечения.

Квест можно пройти в течение осенних каникул 2021 в Екатеринбурге – до 7 ноября 2021 года. Маршрут попросите у администратора на ресепшене.

Умная продлёнка

Где: Ельцин-Центр, ул. Бориса Ельцина, 3

Возраст: 6+

Билет: 4500 рублей (абонемент на 10 занятий в 1 смену), 7500 рублей (абонемент на 10 занятий во 2 смену)

Время: 9:00 – 12:00 – первая смена, 13:00 – 19:00 – вторая смена

Умная продленка в детском центре «18 – » представляет собой выполнение домашних работ под присмотром педагога, а также завтрак или обед, прогулки, игры и отдых с новыми друзьями.

Занятия проходят с понедельника по пятницу в первую или вторую смену.

2 НОЯБРЯ

Дельфин-шоу

Где: Океанариум на ул. Щербакова, 2б

Время: 12:00 и 15:00

Возраст: 4+

Билет: от 800 рублей

В осенние каникулы 2021 в Екатеринбурге школьники могут вместе с родителями посмотреть водное шоу дельфинов, белых китов и морских котиков.

Среди традиционных развлечений школьников: батутный парк, аттракционы и квесты Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 НОЯБРЯ

Мюзикл «Дюймовочка»

Где: Театр музкомедии на пр. Ленина, 47

Начало: 11:30

Возраст: 6+

Билет: 200 – 600 рублей

В осенние каникулы 2021 в Екатеринбурге театры спешат показать юным зрителям все самое интересное. «Дюймовочку» Ганса Христиана Андерсена сыграют и споют на сцене Театра музыкальной комедии. 1,5 часа яркого и зажигательного спектакля для детей и их родителей.

4 НОЯБРЯ

Занятие «Истории Московского Кремля»

Где: платформа ZOOM

Время: с 14:00 до 15:00

Возраст: 8+

Билет: бесплатно, необходима регистрация

Программа на осенних каникулах 2021 в Екатеринбурге проходит и онлайн. Истории Московского Кремля, это занятие фестиваля детских музейных маршрутов «Время открытий». Здесь нужно будет выполнять задания и отвечать на вопросы о Кремле, участники послушают легенды, которые хранят вековые стены здания.

Мюзикл «приключения Буратино»

Где: Театр музкомедии на пр. Ленина, 47

Начало: 11:30

Возраст: 6+

Билет: 200 – 400 рублей

Театр музыкальной комедии подготовился к осенним каникулам 2021 в Екатеринбурге. Актеры на неделе покажут сразу несколько спектаклей для своего юного зрителя. Один из спектаклей «Приключения Буратино». Сюжет известен всем, но скучно не будет.

5 НОЯБРЯ

Спектакль «Приключения лесных разбойников»

Где: Театрон, пр. Ленина, 38а

Начало: 12:00

Возраст: 6+

Билет: 350 рублей

В осенние каникулы 2021 в Екатеринбурге можно сходить на спектакль как с родителями, так и с одноклассниками.

45-минутный музыкальный спектакль-детектив о том, как Баба Яга, Леший и кошка Мурка пытались украсть урожай у деда Петушка. Зрители смогут участвовать в постановке.

6 НОЯБРЯ

Шоу «Подводный мир»

Где: Океанариум на ул. Щербакова, 2б

Время: 10:00

Возраст: 0+

Билет: от 600 рублей

Осенние каникулы 2021 в Екатеринбурге, это прежде всего отдых от школы, тем более, суббота. До завершения каникул осталась пара дней, нужно их провести интересно, например посетить океанариум. Здесь обитают 3000 морских и пресноводных обитателей: акулы, скаты, пираньи, мурены, рыбы-бабочки, электрический угорь и даже рыба-хирург. Жители аквариумов и вольеров распределены по соответствующим зонам (средам обитания): реки и озера, моря и океаны, тропический лес.

Шоу ростовых кукол «Барбоскины цирк»

Где: ДК Железнодорожников, ул. Челюскинцев, 102

Начало: 12:00 и 15:00

Возраст: 0+

Билет: 500 – 1100 рублей.

Самым маленьким школьникам понравится шоу ростовых кукол во время осенних каникул 2021 в Екатеринбурге.

Известные, благодаря телевидению, Барбоскины организуют свой цирк.

Мюзикл «В стране невыученных уроков»

Где: Детская филармония, ул. 8 Марта, 36

Начало: 13:00 и 16:00

Возраст: 6+

Билет: 350 – 450 рублей

Мюзикл длительностью в 1,5 часа о мальчике Вите Перестукине, который из-за плохих отметок попал на перевоспитание в волшебную Страну невыученных уроков.

7 НОЯБРЯ

Занятие «Время побед»

Где: платформа ZOOM

Время: 14:00 – 15:00

Возраст: 8+

Билет: бесплатно, необходима регистрация

Еще одно занятие фестиваля детских музейных маршрутов «Время открытий». Юные участники узнают, чем можно научиться у героев России XX века, изучат их историю и подвиги, а также неудачи.

ПУШКИНСКАЯ КАРТА

С Пушкинской картой в осенние каникулы 2021 в Екатеринбурге можно посмотреть обновленную экспозицию Музея истории Екатеринбурга о городе-заводе XVIII века и торгово-промышленном центре, каким был наш город в XIX— начале XX века. И посмотреть стереофильм.

С 3 по 7 ноября выставка открыта с 11:00 до 19:00.

Посетить культурные мероприятия в Екатеринбурге можно будет по Пушкинской карте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт «История джаза»

Когда: 4 ноября в 19:00

Где: Театр эстрады, ул. 8 Марта, 15

Возраст: 12+

Билет: от 600 рублей\ Пушкинская карта

Вместе с джазовыми музыкантами в осенние каникулы 2021 в Екатеринбурга выступит заслуженный артист РФ, композитор и трубач Сергей Пронь.

Спектакль «Ночь открытых дверей»

Когда: 5 ноября в 18:30,6 ноября в 11:30

Где: Театр музкомедии, пр. Ленина, 47

Возраст: 6+

Билет: от 200 рублей\ Пушкинская карта

В осенние каникулы 2021 в Екатеринбурге артисты Театра музкомедии представят мюзикл о том, как скряга Скрудж попал в странную историю на Рождество.

Спектакль «Собачье сердце»

Когда: 6 ноября в 18:00

Где: Театр юного зрителя, ул. Карла Либкнехта, 48

Возраст: 16+

Билет: от 390 рублей\Пушкинская карта

Спектакль по одноименной повести Михаила Булгакова в осенние каникулы 2021 в Екатеринбурге смогут посмотреть только старшеклассники. На сцене покажут эксперимент по «сотворению человека» в медицине, биологии и психологии во времена Советской республики 1920–1930-х годов.

ЕЩЕ

Конечно, осенние каникулы 2021 в Екатеринбурге, это не только время для того, чтобы увидеть спектакли и посетить интересные музеи. Можно провести время в самом большом на Урале батутном парке, где больше 100 батутов или посетить аттракционы Парка Маяковского.

Еще можно сходить на квесты. Например, квест «В поисках Гомера», естественно, Симпсона, от «Время квестов».

Сюда пускают детей от 7 лет в сопровождении аниматора или администратора, дети от 10 лет могут участвовать самостоятельно.

Участникам (2-4 человека) нужно будет выполнить задания на ловкость, внимательность и сообразительность.

Адрес: Чапаева, 23

Начало: каждые 1,5 часа с 13:00

Цена: от 2000 рублей.