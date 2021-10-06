ГАУЗ СО «Центральная городская клиническая больница № 24»

Главный врач ГАУЗ СО "ЦГКБ 24"к.м.н., врач-хирург высшей категории Алексей Викторович Малинкин

Развернуто 415 коек, из которых 86 предназначены для лечения пациентов с тяжелыми и крайне тяжелыми состояниями.

Применяются современные методики, необходимые лекарственные препараты и современное оборудование, обеспечивающее круглосуточное лечение, наблюдение и уход.

В условиях высокого профессионального риска сотрудники работают героически.

Лабораторная служба ежедневно выполняет до 20 тыс. исследований

Лабораторная служба – лауреат премии «МЕДИЦИНСКИЙ ОЛИМП 2018» в номинации «Интеграция медицинских и лабораторных информационных систем» с модернизацией оборудования, логистикой, федеральной оценкой качества и более 122 новыми методиками в период пандемии в 2020 г. предоставила пациентам в 3 раза больше диагностических исследований - 4,5 млн. Ежедневно выполняет до 20 тыс. исследований для 1/3 населения Екатеринбурга и других организаций.

В условиях высокого профессионального риска сотрудники работают героически

Амбулаторно-поликлиническая служба продолжает оказывать медицинскую помощь пациентам, включая паллиативную химиотерапию опухолей при всех заболеваниях (кроме болезней крови). Ежегодно проводится 12 000–14 400 курсов химиотерапии.

Внедрен современный вид молекулярной медицины - таргетная химиотерапия, воздействующая на специфические молекулы, участвующие в росте опухолевой клетки, не затрагивая другие клетки организма.

г. Екатеринбург, пер. Рижский, 16

Тел.: (343) 301 24 00

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