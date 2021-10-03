Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 3 октября 2021 года

За сутки из госпиталей выписали 456 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 535 случаев заражения коронавирусом, из которых 105 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Березовского, Дегтярска, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Красноуральска, Кушвы, Нижнего Тагила, Карпинска, Режа и других муниципалитетов Свердловской области.

Всего с начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заболели 140 536 человек, из которых 129 438 - полностью справились с COVID-19. За сутки по состоянию на 3 октября 2021 года из госпиталей выписали 456 человек.

Состояние 737 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 449 из них размещены в палатах реанимации, 365 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 46 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 6 418 человек.