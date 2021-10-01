Купить квартиру в ипотеку без первоначального взноса в Екатеринбурге: мнение эксперта

За 7 месяцев 2021 года в Свердловской области было выдано 38 тысяч ипотечных кредитов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Камнем преткновения при покупке квартиры у молодых семей является отсутствие первоначального взноса, но отсутствие стартовой суммы не повод отказываться от покупки квартиры. О том, можно ли купить квартиру или дом в ипотеку в Екатеринбурге, не имея первоначальный взнос, «Комсомольской правде – Екатеринбург» рассказала специалист по недвижимости агентства «Драже», ипотечный брокер Ольга Низаветина.

– Сложно будет одобрить ипотеку без первоначального взноса тем же категориям заемщиков, которым отказывают в одобрении ипотеки и при наличии первоначального взноса. Это люди, у которых большие кредитные обязательства, испорчена кредитная история или есть аресты и долги по приставам, – уточнила эксперт.

ИПОТЕКА БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Специальные ипотечные программы от банков

Банки предлагают оформить ипотеку без первоначального взноса в Екатеринбурге, но в этом случае процентная ставка по ипотеке повышается на 2-3 пункта, соответственно придется переплатить по кредиту.

Программы от застройщика

Застройщики Екатеринбурга предлагают программы покупки новостройки в ипотеку без первоначального взноса. В этом случае «первоначальный взнос» оформляется в виде подарочного сертификата, и на его сумму уплачивается подоходный налог в размере 13%.

Стоит отметить, что такая схема работает безопасно только на первичном рынке.

На вторичном рынке недобросовестный продавец может предложить незаконную схему – завышение стоимости объекта под видом ипотеки без первоначального взноса. Согласно этой схеме, объект продают по одной цене, покупают по цене дешевле рыночной, а разницу называют «первоначальным взносом».

– Этот способ незаконный и несет повышенный риск. В случае признания Росреестром сделки недействительной, продавцу придется вернуть покупателю всю сумму покупки, в том числе фиктивный первоначальный взнос. Покупатель же в погоне за дешевой квартирой рискует попасться на недобросовестного продавца, – добавила эксперт.

Практика с использованием маткапитала в качестве первоначального взноса по ипотеке уже наработана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Материнский капитал и субсидии для бюджетников

Практика с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса по ипотеке в Екатеринбурге уже наработана. Нередко для приобретения жилья используются субсидии для бюджетников. На такую субсидию претендуют учителя, медики, военные и молодые научные сотрудники. Сертификат на получение финансовой помощи имеет номинал 30-35% от стоимости приобретаемого жилья, кроме того, его можно использовать для погашения до 20% от суммы займа на последний год возврата.

Потребительский кредит

Если нет первоначального взноса на покупку жилья в ипотеку, риелторы сталкиваются с тем, что покупатели берут потребительский кредит на сумму первоначального взноса, это 10 – 30 % от стоимости квартиры или дома. Например, если стоимость жилья составляет 3,5 млн рублей, то первоначальный взнос нужен примерно 350 тысяч рублей.

– На мой взгляд, это очень рискованно. Возникает огромная долговая нагрузка. И оформить потребительский кредит на первоначальный взнос не так-то просто. Если банк, одобривший ипотеку, увидит этот кредит, то есть риск отказа по ипотеке, – пояснила эксперт.

ЦЕНТРОБАНК

По данным пресс-службы уральского главного управления Банка России, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) на 1 августа 2021 года в Свердловской области составляет 7,74%. В 2020 году в этот же период она была ниже – 7,51%. В июне 2021 года был зафиксирован её минимум – 7,03%.

За 7 месяцев 2021 года в Свердловской области было выдано 38 тысяч ипотечных кредитов на сумму 96 млрд рублей. За 7 месяцев 2020 года – 28 тысяч ИЖК на сумму 61 млрд рублей. За 7 месяцев 2019 года – 23 тысячи ИЖК на сумму 46 млрд рублей.

– Высокий спрос на ипотеку обусловлен мягкой денежной-кредитной политикой Банка России, которая привела к смягчению ценовых условий кредитования, в том числе по ипотеке. Кроме того, большое влияние на увеличение спроса оказали государственные программы льготной ипотеки, – добавили в пресс-службе уральского главного управления Банка России.