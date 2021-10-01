Осенняя депрессия: признаки и как бороться

Человек с депрессивным состоянием оказывает влияние и на окружающих Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депрессия – это клиническое заболевание, а «осенняя депрессия» – это состояние, рассказала клинический психолог Городского центра медицинской профилактики Екатеринбурга Анна Ткач. И если депрессию все-таки должны лечить медики, то выйти из состояния, называемого специалистами и в народе «осенняя депрессия», можно самостоятельно.

По мнению эксперта, на появление такого состояния влияет и тип личности, и условия жизни, и наследственность.

Осенняя депрессия распространена среди жителей Екатеринбурга и Свердловской области именно сейчас: световой день короче, было 4 летних месяца с жарой и солнцем, а затем произошел резкий приход осени и холода (не было бабьего лета).

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ОСЕННЯЯ ДЕПРЕССИЯ

1. Апатия

2. Сонливость

3. Повышение аппетита

4. Сниженная работоспособность.

Клинический психолог Городского центра медицинской профилактики Екатеринбурга Анна Ткач рассказала «Комсомольской правде – Екатеринбург», что состояние «осенняя депрессия» имеет признаки, противоположные депрессии клинической, при которой человек теряет аппетит и приобретает бессонницу:

– Осенняя депрессия наоборот характеризуется повышенным аппетитом. Мы свою печаль и раздражение заедаем чем-нибудь вкусным не потому, что мы хотим есть, а потому что хочется порадовать себя. Отсюда и набор веса.

При этом в силу человеческой эмоциональности не всякую грусть стоит принимать за признак состояния, называемого «осенней депрессией».

Считается, что эмоции необходимо прожить, печаль это или раздражение. Можно поплакать, послушать грустные песни, укутаться в плед. Организм сигнализирует именно об осенней депрессии, если состояние с вышеуказанными признаками держится неделю, две и дольше.

Психологи уверены, что встречи с друзьями лечат душу Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК БОРОТЬСЯ С ОСЕННЕЙ ДЕПРЕССИЕЙ

– Человек с депрессивным состоянием оказывает влияние и на окружающих. Не нужно запускать этот процесс. Из этого состояния можно выйти, было бы желание. Поводов для радости осенью тоже очень много, – уточнила Анна Ткач.

1. Сходить к психологу

Специалист поможет разобраться с накопившимися проблемами на работе и проблемами межличностного характера. Поможет найти пути их решения.

2. «Включить внутреннего психолога»

Здесь важно разобраться в причинах осенней депрессии, проанализировать свою жизнь и желания.

– Может быть, человек не отдыхал. Работал все лето в жару, и не было возможности даже немного погулять. Наш организм не вечен и в какой-то момент говорит своему хозяину – «не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Тут уже нужно съездить отдохнуть, – объяснил эксперт.

3. Цветотерапия

Осеннюю депрессию часто провоцирует короткий световой день, отсутствие солнца. Поэтому хочется привнести в жизнь яркость. Можно выявить цвета, которые приносят радость глазам, а также выходить погулять в обеденный перерыв, особенно, когда на улице редкая солнечная погода. Отправиться на природу — лес в сентябре-октябре окрашен яркими красками.

4. Помощь друзей

– Иногда нам кажется – что буду ему надоедать, кому нужны мои проблемы.... Нужны. Потому, что люди рады помогать. Дружеские посиделки тоже лечат душу, – пояснила клинический психолог Городского центра медицинской профилактики Екатеринбурга Анна Ткач.

5. Питание

Состояние «осенняя депрессия» может быть вызвано нехваткой витаминов и микроэлементов в организме. Поэтому для выхода из этого состояния в некоторых случаях достаточно просто нормализовать рацион. Включить в меню полезные блюда, овощи и фрукты.

ВАЖНО

Важно помнить, что осенняя депрессия – это проходящее состояние. И важно помочь себе самостоятельно или при помощи специалиста.

– В целом, чтобы выйти из состояния «осенней депрессии» достаточно позволять себе какие-то вещи, которые мы запрещаем, например, выехать на природу вместо того, чтобы лежать на диване и копаться в телефоне. Пойти в кино, театр или место, куда давно хотели, заняться творчеством. Доставить себе радость, – заключила эксперт.