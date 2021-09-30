Чаще всего загородную недвижимость покупают рядом с крупнейшими городами региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия, закрытие границ и распространение удаленного формата работы и учебы спровоцировали рост спроса на загородную недвижимость в Свердловской области. Осень — время, когда уральцы, не успевшие обзавестись домиком за пределами города в начале сезона, ищут варианты покупки, а продавцы снижают цены перед осенним затишьем. Эксперты «Авито Недвижимости» рассказали, как выбрать и купить загородную недвижимость в Свердловской области: коттедж, дом или дачу.

СПРОС НА НЕДВИЖИМОСТЬ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Эксперты считают, что спрос на недвижимость в Свердловской области растет сезонно, например, в апреле-июне 2021 года он вырос на 29% по сравнению с показателями января-марта, с приходом осени интерес к коттеджам и дачам традиционно падает. Однако, нетипичная эпидемиологическая обстановка в прошлом году внесла свои коррективы в поведение покупателей на рынке. Возникшая у широкой категории населения потребность в работе и обучении онлайн, необходимость одновременно проводить целый день дома со всеми членами семьи, опасения, связанные с безопасностью проживания в мегаполисах в новых условиях, сделали загородную недвижимость в Свердловской области особенно популярной в 2020 и 2021 годах. В изменившихся реалиях владельцы такой недвижимости смогли совместить на единой территории домашний офис с пространством для обучения детей, отдыха, выгула домашних питомцев и возможностью пребывания на свежем воздухе без соблюдения специфических ограничений.

— Востребованность загородного жилья повышалась не только по причине затяжного локдауна и стремления людей к самоизоляции в более комфортных условиях — этому способствовали и меры поддержки, предпринимаемые со стороны государства, — объясняет руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. — Одним из таких решений стала стартовавшая год назад программа сельской ипотеки, которая нацелена на развитие небольших населенных пунктов и, соответственно, на удержание семей от переездов в крупные города. В настоящий момент ожидается, что программа продлится до конца 2025 года. Кроме этого, продление дачной амнистии до 1 марта 2026 года в прошлом году, позволившее регистрировать загородные объекты в упрощенном порядке, и возможность использования материнского капитала на их строительство также положительно повлияли на категорию. Тем не менее сегмент загородной недвижимости все еще нуждается в дальнейшем развитии, поскольку в настоящее время его нельзя считать полностью сформированным. В частности этому препятствуют дефицит качественных ликвидных вариантов, проблемы с достаточным количеством социально значимых объектов на территории садовых товариществ, поселков и отсутствие понятных механизмов регулирования правовых отношений между застройщиками и покупателями.

Также эксперты рассказали, что вместе с ростом спроса, выросло и число выставленных на продажу объектов недвижимости в Свердловской области.

С апреля по июнь 2021 их стало больше на 27% по сравнению с первым кварталом этого же года. Больше всего число объявлений увеличилось в Кушве (+28%) и Краснотурьинске (+38%). Несмотря на то, что свердловчане стали активнее интересоваться дачами и коттеджами, в целом по региону покупательская активность в первый месяц лета несколько уменьшилась на 16%.

СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя цена на загородную недвижимость в Свердловской области не изменилась по сравнению с прошлым годом и в июне 2021 составила 1,2 млн рублей. Лидерами по стоимости стали Сысерть и Березовский, здесь средняя цена составила 4,9 млн и 3,6 млн рублей соответственно. Самые экономичные варианты предлагали в Североуральске — в среднем 200 тыс. рублей за объект.

Покупатели загородной недвижимости в Свердловской области предпочитают дома средней цены – в июне 2021 года пришлось более половины (53%) всех запросов пользователей платформы «Авито Недвижимость». Дачи, как наиболее бюджетный вариант, были менее популярны — 33%. Наименьший интерес жители области проявили элитному загородному жилью — коттеджам (13%), а таунхаусы оказались не востребованы во многом из-за минимального их присутствия на рынке недвижимости Свердловской области.

КОТТЕДЖИ

Ценообразование в категории загородной недвижимости Свердловской области складывается исходя из нескольких критериев: транспортной доступности, популярности направлений, удаленности от крупных городов или населенных пунктов, развитости инфраструктуры, а также используемых материалов при строительстве домов, их обустройства и уровня отделки. К числу наиболее дорогих вариантов можно отнести двух- или трехэтажные коттеджи из натурального кирпича или дерева, полностью готовые к заселению и приспособленные для постоянного проживания. Эти объекты, как правило, находятся в престижных локациях. В данном ценовом сегменте приоритетами для покупателей часто выступают недавно сделанный качественный ремонт, удобная планировка, стильный дизайн, современное оснащение дома и использование новых технологий (например, системы «умный дом»).

Будущие владельцы загородной недвижимости Свердловской области хотят видеть на территории дома и участка просторную гостевую зону с камином, бассейн в сочетании со спа и сауной, гараж на несколько парковочных мест, гостевой дом и отдельные помещения для охраны и персонала. Также среди желаний, качественный ландшафтный дизайн, дом на берегу естественного водоема или с искусственным на территории. Ключевые параметры при выборе загородной недвижимости в Свердловской области расположение коттеджа на закрытой охраняемой территории, развитая социальная инфраструктура поблизости, транспортная доступность и наличие асфальтированных дорог.

Активнее всего коттеджи продают в Екатеринбурге, Арамиле, Верхнем Дуброво, Горном Щите, Сысерти, Нижнем Тагиле, Березовском и Бобровском. Эти же направления пользуются и высоким спросом у покупателей. А вот дороже всего обойдутся коттеджи в Новоуральске, Екатеринбурге, Верхней Пышме и Сысерти, где средняя стоимость варьируется от 8,5 млн рублей до 16 млн рублей. За более бюджетными вариантами следует отправляться в Туринск — 1,2 млн рублей за коттедж.

Так, за 13,3 млн руб. можно приобрести такую загородную недвижимость в Свердловской области, как двухэтажный коттедж, расположенный в 12 км от Екатеринбурга по Чусовскому тракту. В полностью меблированном доме площадью 176 кв. м сделан современный ремонт, установлена качественная сантехника и система теплых полов. К дому пристроена летняя веранда, оборудованная мангалом и зоной отдыха. На участке площадью 20 соток со своим выходом в лес сделан ландшафтный дизайн, установлены теплицы, современная баня с верандой, гараж с электрическими воротами, навес для дополнительной техники и автомобилей.

Фото: Avito

ДОМА

Для людей, не готовых отдать целое состояние за жизнь в загородной резиденции, существует множество вариантов недвижимости в Свердловской области более умеренного ценового диапазона, который одновременно является и наиболее востребованным среди покупателей.

Основные критерии выбора здесь — это удобное расположение, площадь объекта и земельного участка, разумное соотношение цены и качества. В среднем ценовом сегменте покупатели хотят получить все, что требуется для комфортного проживания в загородном доме, но без дорогих излишеств. В этом случае будущие владельцы обращают внимание на наличие инженерных коммуникаций и необходимой инфраструктуры поблизости (магазин, аптека, детские учреждения), степень готовности дома для скорого заселения, оптимальное расстояние до города и объектов социальной инфраструктуры.

Лидерами по числу выставленных на продажу объектов недвижимости в Свердловской области в июне стали дома в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Полевском, Алапаевске и Первоуральске. По уровню спроса в пятерку лидеров вошли также Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, а также Березовский и Сысерть. Самые дорогие загородные дома, при этом, можно приобрести в Арамиле в среднем за 4,5 млн рублей за объект, а самые доступные в Волчанске — в среднем за 270 тыс. рублей.

К примеру, рядом с Первоуральском в 15 минутах езды от Екатеринбурга за 5,3 млн руб. продается двухэтажный дом для круглогодичного проживания и отдыха. В доме площадью 80 кв. м. установлены новые современные системы коммуникации, кондиционирования воздуха, электрокотел, септик, проведен интернет, есть своя скважина с чистой водой. На первом этаже находится новая современная кухня со всей необходимой техникой, столовая-гостиная, санузел. На втором этаже расположены две спальни. Также на участке есть отдельная баня, закрытая беседка, открытый бассейн с системой фильтрации и сливной канализации.

Фото: Этажи

НЕДВИЖИМОСТЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ДАЧИ

При выборе дачи следует быть внимательными — такие варианты нередко могут быть не достроены, иметь минимальную отделку или быть не приспособленными для постоянного проживания круглый год.

При строительстве подобных домов чаще всего используются более экономичные материалы (пеноблоки, бревно или брус), нередко в них не подведены инженерные коммуникации (или только индивидуальные вместо центральных), не организовано транспортное сообщение и есть сложности с подъездом к участку. Дома такого плана часто возводят по простым типовым проектам, небольшие по площади и с компактным придомовым участком (около 6 соток). Их планировка, как правило, включает в себя только необходимые для проживания или летнего отдыха помещения (прихожую, кухню, гостиную, спальню и санузел), а те, без которых можно обойтись, в типовом доме отсутствуют. Кроме этого, такие загородные объекты зачастую расположены не вблизи социально значимых объектов, за счет чего, в том числе, их стоимость более низкая в сравнении с другими вариантами загородной недвижимости. Данному описанию лучше всего соответствуют дачные дома, чаще всего приобретаемые в целях отдыха исключительно в течение весеннего и летнего сезона.

Самый большой выбор такой недвижимости в Свердловской области, как дачи представлен в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Полевском и Каменске-Уральском. Эти же города, по данным «Авито Недвижимости», являются лидерами по спросу на дачи в Свердловской области. Наиболее высокие цены на дачи зафиксированы в Кузино (1,6 млн рублей за объект), Верхней Пышме (1,3 млн за объект) и Сысерти (1,3 млн рублей за объект), а самые низкие — в Североуральске (50 тыс. рублей за объект).

Так, в Монзино за 1,8 млн руб. продается обустроенная двухэтажная дача из клееного бруса. Ее площадь составляет 100 кв.м, а размер участка — 7 соток. Дача располагаются вблизи водоема, а на участке возведены баня, гараж, большая веранда, построены теплицы. Рядом находится пирс с площадкой для отдыха, также в шаговой доступности есть много мест для купания и рыбалки.

Фото: Avito

На рынке недвижимости Свердловской области самыми популярными направлениями для покупки загородной недвижимости являются крупнейшие города региона: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск, где выставлено наибольшее количество объявлений на продажу. При этом средние цены в наиболее востребованных населенных пунктах различны и варьируются от 950 тыс. рублей в Каменске-Уральском и до 4,9 млн рублей в Сысерти.