В 2021 году показ рекламных роликов стартовал на месяц раньше
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 8 октября пройдет ежегодное мероприятие, где зрители не будут переключать рекламу, а специально придут ее посмотреть. В программе Ночи пожирателей рекламы 2021 в Екатеринбурге 400 роликов, выступление диджея и розыгрыш призов.
– Шесть часов вдохновения, яркая, дерзкая и откровенная Ночь пожирателей рекламы, – охарактеризовали мероприятие организаторы.
Главная задумка – показать, что реклама тоже искусство.
Автор Ночи пожирателей рекламы Жан Мари Бурсико посетил Екатеринбург в 2018 году. Тогда он заявил, что ролики, представленные на «Ночи», невозможно найти в интернете, оригиналы хранятся на настоящей кинопленке.
Публикуем программу мероприятий Ночи пожирателей рекламы 2021.
КОМСОМОЛЛ
Адрес: дублер Сибирского тракта, 2, 3 этаж, залы №3, 7 и 8
Когда: 8 октября 21:00
Билет: 600 рублей (стандарт) – 2500 рублей (комфорт)
Возраст: 18+
Ночь пожирателей рекламы 2021 пройдет в кинотеатре «Континент Синема» в ТРК «Комсомолл».
Во время антракта утроят шоу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Расписание:
21:00 – сбор гостей
21:45 – рассадка гостей в зрительном зале
22:00 – 23:00 – показ первого блока роликов
23:00 – 23:20 – антракт
23:20 – 00:50 – показ второго блока роликов
00:50 – 01:10 – антракт
01:10 – 03:20 – показ третьего блока роликов.
Ежегодно мероприятие принимают 50 стран мира и 40 городов России.
Ночи пожирателей рекламы ежегодно проводят в Алжире, Бельгии, Германии, Италии, Испании, Китае, Конго, Кувейте, Ливане, Мексике, Монако, Марокко, Нидерландах, Португалии, США, Чили, Швейцарии, ЮАР, Японии и даже на Мадагаскаре.