В 2021 году показ рекламных роликов стартовал на месяц раньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 8 октября пройдет ежегодное мероприятие, где зрители не будут переключать рекламу, а специально придут ее посмотреть. В программе Ночи пожирателей рекламы 2021 в Екатеринбурге 400 роликов, выступление диджея и розыгрыш призов.

– Шесть часов вдохновения, яркая, дерзкая и откровенная Ночь пожирателей рекламы, – охарактеризовали мероприятие организаторы.

Главная задумка – показать, что реклама тоже искусство.

Автор Ночи пожирателей рекламы Жан Мари Бурсико посетил Екатеринбург в 2018 году. Тогда он заявил, что ролики, представленные на «Ночи», невозможно найти в интернете, оригиналы хранятся на настоящей кинопленке.

Публикуем программу мероприятий Ночи пожирателей рекламы 2021.

КОМСОМОЛЛ

Адрес: дублер Сибирского тракта, 2, 3 этаж, залы №3, 7 и 8

Когда: 8 октября 21:00

Билет: 600 рублей (стандарт) – 2500 рублей (комфорт)

Возраст: 18+

Ночь пожирателей рекламы 2021 пройдет в кинотеатре «Континент Синема» в ТРК «Комсомолл».

Во время антракта утроят шоу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расписание:

21:00 – сбор гостей

21:45 – рассадка гостей в зрительном зале

22:00 – 23:00 – показ первого блока роликов

23:00 – 23:20 – антракт

23:20 – 00:50 – показ второго блока роликов

00:50 – 01:10 – антракт

01:10 – 03:20 – показ третьего блока роликов.

Ежегодно мероприятие принимают 50 стран мира и 40 городов России.

Ночи пожирателей рекламы ежегодно проводят в Алжире, Бельгии, Германии, Италии, Испании, Китае, Конго, Кувейте, Ливане, Мексике, Монако, Марокко, Нидерландах, Португалии, США, Чили, Швейцарии, ЮАР, Японии и даже на Мадагаскаре.