Лучшее время для поиска репетитора — начало учебного года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пандемию спрос на услуги репетиторов в Екатеринбурге, которые помогут подтянуть знания школьной программы или подготовиться к поступлению в вуз, начал расти. Преподаватели и ученики активно используют онлайн-платформы не только для занятий, но и для поиска друг друга.

По данным сервиса «Авито.Услуги», спрос на занятия с репетиторами по предметам школьной и вузовской программ в Екатеринбурге вырос на 50%. Сегодня на платформе представлено почти 800 предложений от педагогов, которые готовы помочь школьнику и студенту в учебе, среди такого количества предложений непросто выбрать «того самого». Разберемся, когда и как лучше искать репетитора в Екатеринбурге.

ПОИСК РЕПЕТИТОРА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Лучшее время для поиска репетитора в Екатеринбурге — начало учебного года. Уже в августе спрос на услуги преподавателей увеличивается в среднем на 46%. Это хорошая возможность найти опытного специалиста, время которого обычно расписано по минутам. Кроме того, выбирая репетитора в самом начале сезона, можно договориться о наиболее комфортном времени для занятий. Ещё один плюс — возможность сразу подстроить перечень изучаемых тем под график школьной программы.

Чем больше времени проходит от старта учебного года, тем востребованнее становятся услуги репетиторов. К началу октября уже родителям приходится подстраивать расписание ребенка под свободные «окошки» учителя, а не наоборот. Тем не менее, большой рост числа предложений показывает, что даже спустя месяц после начала учебного года можно выбрать подходящего специалиста с удобным для вас расписанием.

Самыми популярными предметами остаются математика, русский и английский языки Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЫБРАТЬ РЕПЕТИТОРА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

При выборе репетитора в Екатеринбурге важно сформулировать цель. Самые распространённые из них: повышение успеваемости, подготовка к выпускным экзаменам, подготовка к первому классу. Менее популярные – подготовка к олимпиаде или к вступительным экзаменам в вузе. Поставленная цель – ключ к тому, чтобы найти нужного репетитора, поскольку одни специализируются на подготовке к ЕГЭ, другие – на работе со школьниками помладше. К примеру, помочь с выполнением домашнего задания могут студенты 1-2 курсов, которые только начинают свой педагогический путь. А вот выпускной экзамен – дело куда более серьезное. Репетитор Екатеринбурга здесь потребуется с большим опытом и базой знаний. Особенно хорошо, если он будет знать специфику экзамена. Обычно учителя сразу обозначают поле деятельности, поэтому дело родителя – уверенно знать, какого учителя нужно искать. Если цель поиска — подготовка к ОГЭ или ЕГЭ, стоит сразу обозначить желаемый балл. Он зависит от среднего проходного балла в желаемый вуз и выбранной специальности.

Дальше при выборе репетиторов в Екатеринбурге следует обратить внимание на опыт, отзывы, результат работы и стоимость. Часто репетиторы Екатеринбурга с большим стажем самостоятельно публикуют отзывы в объявлении. Но при необходимости можно попросить предоставить подтверждения успешной работы или выяснить это в ходе разговора. Не стоит критично относиться к тому, что у учителя может быть несколько негативных отзывов. Всё-таки ответственность лежит не только на его плечах. Желание ребёнка и его интерес к учебе - не менее важные факторы, влияющие на результат работы.

Внимательно отнеситесь к образованию репетитора Екатеринбурга. Фотографии документов, подтверждающих его компетентность — диплома, сертификатов о повышении квалификации, часто можно найти в профиле преподавателя или запросить лично.

— Одно из преимуществ Авито Услуг и онлайн-платформ поиска специалистов в принципе — возможность сравнить несколько предложений и оценить реальную стоимость занятий, а также найти специалиста с нужной квалификацией в любом регионе страны, — уточнил руководитель маркетинговых проектов «Авито.Услуги» Иван Чулков. — Стоимость занятия варьируется в зависимости от опыта репетитора и цели занятий. Отсутствие большого опыта преподавания не говорит о квалификации педагога, например, студент, который недавно поступил в вуз, может на собственном опыте объяснить все этапы поступления и подготовить к экзаменам. В среднем найти хорошего репетитора можно за 500 руб./час. Услуги репетиторов с большим стажем обойдутся родителям дороже — до 1200 руб./час.

Традиционно самыми популярными предметами остаются математика, русский и английский языки. Потому и предложений по данным дисциплинам — больше. Как правило, именно по этим предметам в Екатеринбурге можно найти репетитора с хорошей базой знаний и за невысокую цену. Чем труднее и специфичнее предмет, тем сложнее найти специалиста. Стоимость занятий на такие предметы также увеличивается. Например, дополнительные занятия по литературе или французскому языку стоят на порядок выше, чем по математике: в среднем репетитора по литературе можно найти за 600 руб./час, по французскому языке занятия обойдутся в 700 руб./час.

Не стоит забывать, что не всегда учитель и ученик могут найти общий язык. На такой случай есть пробные занятия. Если репетитор не предлагает сам начать пробно, можно договориться об этом дополнительно. Обычно такие занятия помогают понять, сможет ли и дальше ребенок заниматься с учителем.