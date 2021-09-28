Температура воздуха не поднимется выше +10 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным уральских синоптиков, погода в Екатеринбурге на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 будет холодной.

– Холодная погода. Температура воздуха преимущественно отрицательная: -3...+2 градуса ночью, в дневные часы +4...+9, но вряд ли выше 10 градусов. Больших осадков не ожидается, небольшие могут перепадать во второй половине недели. Гололед вряд ли возможен. Осадков обильных нет, погода сухая, – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

ГИСМЕТЕО ЕКАТЕРИНБУРГ

Температура воздуха, согласно прогнозу погоды в Екатеринбурге на неделю от сервиса «Гисметео», и правда не поднимется выше +10 градусов в дневное время. Температурный максимум – плюс 8 градусов.

28 сентября днем ожидается +6 градусов и +2 ночью.

29 и 30 сентября термометры покажут +8 градусов в дневное время и +1...-1 в ночное. В среду ожидается небольшой дождь.

Дождь пройдет и 1 октября. Согласно прогнозу погоды в Екатеринбурге на неделю от сервиса «Гисметео», в этот день дневная температура воздуха составит +5 градусов, ночная – плюс 3.

2 октября потеплеет до +6, а ночью похолодает до 0 градусов.

3 октября, ночью погода в Екатеринбурге будет аналогичной, а днем – на градус выше – плюс 7.

Осадки на этой неделе маловероятны Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЯНДЕКС.ПОГОДА ЕКАТЕРИНБУРГ

Прогноз погоды на неделю в Екатеринбурге по данным сервиса «Яндекс»:

28 сентября будет пасмурно, +6 градусов днем и ноль – ночью.

29 и 30 сентября ожидается солнечная погода и небольшая облачность термометры покажут +7....+9 градусов днем и -1...+3 – ночью.

1 октября возможны осадки в виде дождя. Днем температура составит +5 градусов, ночью – плюс 1.

В выходные 2 и 3 октября, согласно прогнозу погоды на неделю в Екатеринбурге от сервиса «Яндекс», дневная температура воздуха составит +6...+8 градусов, ночная – плюс 1...+3 градуса.