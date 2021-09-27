Своей бешеной результативностью Акатьева привлекла внимание женских команд ЦСКА и питерского «Зенита». Фото: ЖФК «Чертаново»

13-летняя уроженка Екатеринбурга Арина Акатьева стала победительницей Юношеской футбольной лиги в составе команды подмосковной академии «Чертаново» в возрастной категории до 16 лет. О талантливой спортсменке из Свердловской области узнала вся страна в начале прошлого года, когда девчушку отказались допускать на соревнования для мальчиков по половому признаку.

За 17 игр в ЮФЛ Арина забила 20 голов, в том числе и в финале. В решающем матче «Чертаново» обыграло 2:0 соперниц из столичного «Локомотива». Именно Акатьева открыла счет на 31 минуте хлестким ударом в нижний угол. Арина была признана лучшим игроком матча и всего турнира.

С этим знаковым событием футболистку поздравила и Ксения Собчак.

- Арина вчера стала лучшим игроком в финале ЮФЛ в Москве! Поздравляю! Молодец! Вот это-воля и характер, - написала телеведущая в своем Instagram.

Арина после победного финала против «Локомотива». Фото: ЖФК «Чертаново»

Сама Арина признается, что на поле выходила с мыслями исключительно о победе.

- Я не удивлена. У нас была цель выиграть турнир, и мы ее выполнили. Просто настроились на игру, - рассказала «Комсомолке» футболистка.

Сразу после победы Арина позвонила любимой маме в Екатеринбург. Ее так переполняли эмоции, что она расплакалась.

- Я изначально была категорически против футбола! – рассказывает Юлия Корзенева. - Но она как в три года взяла мяч, так и сказала «Отдай меня на футбол!». А это совсем не женский вид спорта. Пытались привить ей танцы, но нет. В шесть она смотрела на Youtube ролики с Криштиану Роналду и изучала финты. Я безумно переживала, когда отдавали ее в «Чертаново». Видимся теперь с ней раз в три-четыре месяца. Ее на турнир то брали на усиление. Там же все были 15-летние, а она самая младшая. А оно вот как вышло, моя девочка стала лучшей!

После такого удачного сезона представители «Чертаново» предложили Арине профессиональный контракт, чтобы молодую звезду не переманил другой клуб. Своей бешеной результативностью Акатьева привлекла внимание женских команд ЦСКА и питерского «Зенита».

Арина стала лучшим игроком ЮФЛ, несмотря на то, что соперницы были старше нее. Фото: ЖФК «Чертаново»

Родителям Арины даже звонили из Уральской футбольной академии, там готовы в любой момент взять девочку к себе. Но семья убеждена, что в Екатеринбурге амбиции сойдут на нет.