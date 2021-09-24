Дезинфектор-блогер из Екатеринбурга отравил арбуз крысиным ядом, а потом попытался его съесть

Александр Возжаев съел арбуз с химикатами и остался жив. Фото: Алексей Булатов, Александр Возжаев

Арест москвича Антона Котова взбудоражил его коллег из разных регионов. 6 сентября 2021 года дезинфектор обработал торговый зал одного из магазинов в Москве. 10 сентября несколько человек отравились арбузами из этой торговой точки, двое из них – бабушка и внучка – погибли.

Предприниматель из Екатеринбурга Александр Возжаев десять лет работает дезинфектором, он производит оборудование для дезинфекции и даже написал книгу по теме своей специализации. Кроме того, он ведет блог на YouTube.

Для эксперимента Александр использовал химическое средство. Фото: скрин с видео

Эксперт утверждает, что вещество, которым обрабатывают магазины, неопасно для человека в небольших количествах, а в больших употребить его практически невозможно.

- Есть у обывателей предубеждение, что дезинфекторы – это такие страшные люди, которые ходят и все травят. Это не так. Наша химия для обработки от насекомых и грызунов не опаснее стирального порошка или бензина. Да, полезного мало, если съесть порошок или выпить бензин, но человек сталкивается с этими веществами каждый день. Страшной угрозы для человека эта химия не представляет. С целью, чтобы доказать это, я и провел два эксперимента, - рассказывает Александр Возжаев «КП-Екатеринбург».

В арбуз опасные вещества могли попасть при транспортировке, а не по время обработки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время первого эксперимента дезинфектор полил арбуз средством для травли насекомых, идентичным крысиному яду, а потом… съел кусок.

- Место, куда попала химия, человеку съесть невозможно, потому что добавляются горькие компоненты на стадии производства. Это так задумано. Поэтому невозможно взять и выпить 100 граммов этого вещества, сразу сработает рвотный рефлекс, - говорит Александр.

На этой неделе Александр провел второй эксперимент, еще более приближенный к обстоятельствам в столичном магазине.

- Я взял арбуз на несколько дней замочил его в этой химии, которая якобы обнаружена в арбузе и в телах пострадавших людей. То есть сымитировал ту ситуацию: 6 сентября там была обработка, 10 сентября люди купили арбуз и якобы погибли от этого, - говорит дезинфектор-блогер. - Перед погружением я наковырял отверткой дырки, чтобы в него поглубже химия попала. Через несколько дней открыл, разрезал, попытался съесть. В основном арбуз химией не пропитался из-за толстой корки. Я это и хотел доказать. Очень вкусный арбуз. Спустя сутки нормально себя чувствую.

Что касается мест, проколотых отверткой, там действительно был сильный запах химии, появились белые пятна.

- Попытался откусить – там сильная горечь. Сразу все это изо рта выплюнул, - резюмирует Александр Возжаев, который уверен, что его эксперимент удался.

Также спикер «КП» считает, что арбузы во время доставки на прилавки, никак не контролируются, они никак не упакованы, поэтому накачать их в дороге можно было чем угодно, а потом сделать крайним дезинфектора.

После эксперимента Александр Возжаев остался жив и здоров. Он уверен, что его коллега Антон Котов не виноват. Фото: личная страница героя публикации в социальной сети

- Нас же учат, как работать, мы не допускаем ситуаций, когда могут отравиться покупатели, - говорит дезинфектор. – Тут много вопросов, например, почему не заключен под стражу директор магазина, на котором есть ответственность.

Позиция дезинфекторов, а также данные об экспериментах Александра Возжаева позже будут представлены на суде, как аргумент в пользу невиновности Антона Котова.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-секретарь Управления Роспортебнадзора по Свердловской области Наталья ЛУКЬЯНЦЕВА

- Все продукты перед употреблением необходимо тщательно мыть. Загрязнители могут быть совершенно разной природы. Сначала арбузы лежали на земле, на бахче, потом они ехали в транспорте, проделали далекий путь. Их грузили, перегружали. Перед едой мы с вами моем руки и продукты, это естественно для цивилизованного человека.

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