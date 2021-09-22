Ремонт дорог в Екатеринбурге осенью 2021: карта

Бригадам необходимо закончить ремонт дорог до зимы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенью дорожные службы стараются работать в усиленном режиме, чтобы до снега завершить ремонт дорог в Екатеринбурге. Рассказываем, какие улицы будут ремонтировать в ближайшее время.

ОКРУЖНАЯ

Сроки: до 28 сентября 2021

Из-за капитального ремонта дороги улицы 2-й Новосибирской в Екатеринбурге для транспорта закрыт участок улицы Окружной до 2-й Новосибирской, 53/1.

КРЫЛОВА

Сроки: до 30 сентября 2021

Ремонт дорог в Екатеринбурге осенью проходит на участке улицы Крылова от Татищева до Крауля. Здесь ремонтируют теплосеть.

МЕЛЬНИКОВА

Сроки: до 1 октября 2021

Автомобилисты не могут проехать по улице Мельникова на участке от Нагорной до Татищева не из-за ремонта дорог в Екатеринбурге, а из-за реконструкции сети теплоснабжения.

ПРОФСОЮЗНАЯ

Сроки: до 1 октября 2021

Реконструкция теплосети на улице Профсоюзной предполагает и ремонт дороги в Екатеринбурге на участке между домами на Профсоюзной, 59 и Альпинистов, 27.

ГОРЬКОГО

Сроки: 25 сентября – 10 октября 2021

В эти сроки проходит ремонт дорог в Екатеринбурге.

КРАСНОУРАЛЬСКАЯ

Сроки: до 10 октября 2021

После ремонта тепломагистрали подрядчику необходимо заняться ремонтом дороги в Екатеринбурге на участке улицы Красноуральской от Крауля до Ключевской.

БРАТСКАЯ

Сроки: до 10 октября 2021

Ремонт ливневки и ремонт дорог в Екатеринбурге проходит на участке улицы Братской от Титова до Агрономической.

2-Я НОВОСИБИРСКАЯ

Сроки: до 20 октября 2021

Ремонт дорог в Екатеринбурге проходит на улице 2-й Новосибирской на участке от Умельцев до Эскадронной. Объехать можно по дублеру улицы 2-й Новосибирской.

ДОНСКАЯ

Сроки: до 25 октября 2021

Ремонт трамвайной дороги в Екатеринбурге пройдет в октябре 2021 года: с 8 по 11, с 15 по 18 и с 22 по 25 число.

Ремонтируемый участок – улица Донская от Энтузиастов до улицы Баумана.

Масштабные ремонтные работы дорожные службы проводят весной и летом Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧКАЛОВА

Сроки: 28 сентября – 29 октября 2021

Ремонт дорог в Екатеринбурге осенью проходит на участке улиц Чкалова от Депутатской до переулка Заозерского. Здесь будут благоустраивать улицу после ремонта теплосетей.

ЧЕЛЮСКИНЦЕВ

Сроки: до 1 ноября 2021

Ремонт дорог в Екатеринбурге проходит с 24 по 27 сентября: дорожные службы ремонтируют мост на улице Челюскинцев. В октябре работы продолжат: с 1 по 4, с 8 по 11, с 15 по 18, с 22 по 25 число – на ул. Челюскинцев от Бориса Ельцина до Гражданской.

Также работы запланированы на 29 октября – 1 ноября 2021 года.

НАРОДНОГО ФРОНТА

Сроки: до 1 ноября 2021

Здесь введено одностороннее движение автомобилей из-за ремонта дорог в Екатеринбурге на улице Народного фронта и переулке Никитина. Компания «Атомстройкомплекс» построила новый многоэтажный дом.

ЛУЧИСТАЯ

Сроки: до 30 ноября 2021

В ноябре завершится ремонт дороги в Екатеринбурге на улице Лучистой в проездах между домами на улице Счастливой и Золотистому бульвару.

ЧЕМПИОНОВ

Сроки: 23 ноября 2020 – 30 ноября 2022

Длительное перекрытие связано не с ремонтом дорог в Екатеринбурге, а со строительством нового дома на улице Чемпионов, 11 до Счастливой.

Напомним, всего в 2021 году ремонт дорог в Екатеринбурге должен быть осуществлен на 45 улицах. Среди них крупные развязки, такие как на пересечении улицы Луганской и Объездной автодороги и дорога в Компрессорный.