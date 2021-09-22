Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 22 сентября 2021 года

Осенью нагрузка на систему здравоохранения увеличилась Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Свердловской области по данным на 22 сентября 2021 года за сутки официально зарегистрировано еще 515 новых случаев заражения коронавируса, из которых 122 – приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы у жителей Качканара, Нижней Салды, Камышлова, Сухого Лога, Верхотурья, Бисерти, Березовского и других населенных пунктов.

Общее число заболевших коронавирусом граждан в Свердловской области с начала пандемии составляет 134 769 человека, из которых 124 293 – полностью справились с вирусом. За сутки врачи выписали из госпиталей 471 человека.

Врачи оценивают состояние 634 заболевших как тяжелое, 389 – размещены в палатах реанимации, 300 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 38 смертей от COVID-19 (новый рекорд). Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 976 человек.