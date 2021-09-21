Отопление, водоснабжение и капремонты: главные вопросы ЖКХ обсудили на радио Комсомольская правда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники двухчасового марафона: Андрей Кислицын, заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Станислав Суханов, генеральный директор Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, Дмитрий Миронов, директор по экономике и финансам МУП «Водоканал» и Кирилл Шутов, и.о. технического директора МУП «Водоканал» рассказали о начале отопительного сезона в регионе, капитальном ремонте домов и инвестпрограммах «Водоканала».

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВСЕХ СВЕРДЛОВЧАН БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ОКТЯБРЯ

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов. Фото с сайта energy.midural.ru

Жилищно-коммунальный комплекс и энергосистема Свердловской области к отопительному сезону полностью готовы. Включение централизованных систем теплоснабжения идет в плановом режиме. Рисков несвоевременной подачи тепла потребителям ни в одном муниципалитете нет. Об этом 15 сентября на встрече с журналистами заявил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов.

«К настоящему времени отопительный сезон стартовал в 44 муниципальных образованиях. В работу уже включено 512 котельных, отапливается 15 процентов жилфонда и более 28 процентов объектов социальной сферы. Теплоснабжение оставшихся потребителей начинается с сегодняшнего дня и до всех будет доведено не позднее 1 октября. Причин для срыва этих планов ни в одном муниципалитете нет», - сказал он.

По данным регионального МинЖКХ, для обеспечения надежной и безаварийной работы систем жизнеобеспечения в зимних условиях в текущем году из разных источников финансирования было направлено без малого 7,0 миллиарда рублей. Благодаря этому в летний период коммунальными службами и специалистами энергокомпаний обследовано и заменено более 500 километров ветхих сетей. Подготовлено 1486 котельных, около 14 тысяч километров тепловых сетей, 12 тысяч километров сетей водоснабжения, более 60 тысяч километров электрических сетей и почти семь тысяч километров сетей канализования. На территориях созданы сверхнормативные запасы основного котельного топлива, сформированы необходимые для устранения нарушений на объектах жизнеобеспечения материально-технические ресурсы. Для своевременной и оперативной ликвидации аварий на сетях создано 1075 аварийных бригад в составе 5976 человек и 1853 единиц техники.

Реализация всех этих мероприятий, отметил замминистра, позволит пройти предстоящий отопительный сезон организованно и спокойно. «В случае возникновения внештатных ситуаций, у нас есть всё для того, чтобы ликвидировать их в максимально короткие сроки, без серьезных последствий для жителей», - подчеркнул Игорь Чикризов.

Напомним, 13 сентября Евгений Куйвашев поручил правительству Свердловской области держать под постоянным контролем ход пуска тепла в муниципалитетах для того, чтобы процесс прошел своевременно и без аварий.

« […]. Нам сейчас необходимо сконцентрироваться на решении этой задачи для того, чтобы к 1 октября к теплу были подключены все потребители. От того, насколько грамотно будет организован процесс, зависит не только комфорт, но и безопасность уральцев», - подчеркнул глава региона.

В ЕКАТЕРИНБУРГ ПРИШЛА ВОДА ИЗ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Нязепетровский гидроузел. Фото предоставлено МУП «Водоканал»

Для бесперебойного обеспечения водоснабжения уральской столицы в конце лета было принято решение о запуске каскада насосных станций филиала МУП «Водоканал» в Нязепетровске.

С 1 сентября из Нязепетровского водохранилища началась перекачка воды, которая 10 сентября дошла до квартир екатеринбуржцев.

В этом году из-за рекордного жаркого лета водохранилища, из которых осуществляется водоснабжение Екатеринбурга, наполнены только на половину. Так, запас воды в Волчихинском водохранилище, по состоянию на конец август 2021 года, был зафиксирован на уровне 56%, а в Верхнемакаровском - 61%. Администрацией Екатеринбурга и руководством Водоканала было принято решение о подключении дополнительного источника водоснабжения уральской столицы - Нязепетровском каскаде. Надо отметить, что данное водохранилище регулярно спасает Екатеринбург от дефицита воды. Так, например, ресурсов близлежащих водохранилищ Екатеринбурга в конце этого лета без подкачки из реки Уфы хватило бы только до середины октября.

С 1 сентября пара мощных насосов производительностью 2 кубометра в секунду перекачивают воду из реки Уфы в русло Западной Чусовой, которая затем попадает в Верхнемакаровское и Волчихинское водохранилища. Весь путь воды до Екатеринбурга составляет более 100 километров и занимает около недели. В середине этой недели уфимская вода поступила в Волчихинское водохранилище, а уже 10 сентября, после водоподготовки на Западной фильтровальной станции, она поступила в дома жителей Екатеринбурга.

«Запуску каскада насосных станций в Нязепетровске предшествует длительный период подготовки и проверки механического и электрического оборудования, систем трубопроводов и запорной арматуры. Заполнение систем и запуск насосных агрегатов происходит поэтапно в течение трех суток без перерывов», - сообщил Евгений Лузгин, генеральный директор МУП «Водоканал» Екатеринбурга.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РЕМОНТНОЙ КАМПАНИИ 2021 ГОДА

Фото предоставлено пресс-служба администрации Нижнего Тапгила

Выполнение целевых показателей по капремонту домов в Свердловской области по состоянию на 21 сентября достигло 80 процентов: из 4417 запланированных строительно-монтажных работ полностью выполнено 2941, остальные работы находятся на разной степени готовности.

В 2021 году программа капитального ремонта охватила 1088 домов. С начала года на объектах капремонта отремонтировано 414 крыш, обновлено 466 фасадов и 187 подвальных помещений, ремонт систем электроснабжения выполнен в 240 жилых домах, систем холодного водоснабжения - в 317 МКД, инфраструктура горячего водоснабжения заменена в 228 домах и водоотведения - в 335 МКД. Система теплоснабжения заменена в 311 домах. «В 14 домах в городе Екатеринбурге и в 11 домах, расположенных в городах Свердловской области, еще ведутся ремонтные работы по замене систем теплоснабжения, но на запуск тепла ремонт данных систем не повлияет. 21 сентября запланировано подключение тепла в

11 домах Екатеринбурга. В остальных вышеуказанных домах отопление будет запущено до 24 сентября», - пояснил Станислав Суханов.

Параллельно со строительно-монтажными работами, отметил он, в многоквартирных домах Екатеринбурга и области продолжается обновление устаревшего лифтового оборудования. Всего в 2021 году запланировано заменить 889 лифтов, из них уже запущено в эксплуатацию 645 лифтов, по 54 лифтам ожидается приемка инспекторами Ростехнадзора и получение от них актов ввода лифтов в эксплуатацию. Остальное лифтовое оборудование находится в работе.

Станислав Суханов также подчеркнул, что проведение капитальных ремонтов в текущем году осложнилось двумя проблемами. Первая - существенный рост цен на строительные материалы, в связи с чем затраты на выполнение работ стали значительно превышать сметную стоимость контрактов. «Чтобы не допустить снижение объемов работ и банкротство организаций, Свердловская область и ряд других регионов выступили с инициативой о принятии поправок в федеральное постановление, позволяющих компенсировать возникающую разницу в цене. До конца сентября ожидаем принятие соответствующих изменений», - пояснил руководитель. Вторая причина - отсутствие доступа к ремонту общедомовых инженерным коммуникаций со стороны собственников жилья по некоторым домам. «По причине недопуска работы либо исключаются из договора по согласованию с администрацией муниципального образования, либо подрядчик собирает все отказы, и срок ремонта переносится на более поздний период. Поэтому мы просим жителей домов активно участвовать в процессе капитального ремонта, не создавать строительным бригадам препятствий для выполнения ремонта в своем доме и позволить подрядчикам в полном объеме выполнить предусмотренные работы по всем помещениям», - пояснил руководитель Фонда.