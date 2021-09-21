Романенко Борис Витальевич – главврач клиники микрохирургии "ГЛАЗ", офтальмохирург с более чем 30-летним стажем работы в зарубежных и российских клиниках

Специализированная офтальмологическая «Клиника микрохирургии "ГЛАЗ" им. академика Святослава Федорова» в самом центре Екатеринбурга уже шесть лет помогает горожанам и жителям области обрести хорошее зрение.

Возможности клиники позволяют за час бесконтактно диагностировать все заболевания органа зрения у детей и взрослых, а также проводить их дальнейшее лечение. Для этого каждый день без выходных работают специалисты разных направлений на диагностической линии, в оперблоке, отделениях лазерного лечения и детской офтальмологии, салоне оптики.

Еженедельно проводятся операции по поводу катаракты (факоэмульсификация катаракты с имплантацией искусственного хрусталика), глаукомы, косоглазия и др., а также операции по лазерной коррекции зрения.

Лазерную коррекции проводит рефракционный хирург Эйзеншмидт В.А каждую пьяницу на современной эксимер-лазерная платформа TECHNOLAS TENEO 317

В клинике проводится лазерная коррекция по методике LASIK и SuperLASIK рефракционным хирургом Эйзеншмидт В.А.. Новейшей лазерной установке TECHNOLAS TENEO 31 7справляется со всеми имеющимися в зрительной системе искажениями, включая аберрации высшего порядка. Для выявления и оценки их количества и особенностей офтальмологи клиники проводят специальное исследование — анализ волнового фронта.

В отделении лазерной хирургии лечат и наблюдают пациентов с разрывами, отслойками и дистрофии сетчатки глаза.

В отделении детской офтальмологии ведет прием врач высшей категории с 20-летним стажем Петрова Е.В. Она прекрасно ладит с детьми, окажет помощь с любой ситуации, даже если ребенок еще слишком маленький и не умеет говорить.

Петрова Елена Владимировна - завидущая отделением детской офтальмологией, врач высшей категории с 20-летним стажем работы

Клиника несет и социальную функцию – поддерживает все инициативы «Фонда содействия развитию передовых медицинских технологий им. Фёдорова».

Клиника микрохирургии "Глаз" им. академика С. Н. Фёдорова

ул. Никонова, 18 (ст. М."Динамо", напротив ДИВСа) пн-вс с 08:00 до 20:00

Предварительная запись по тел. +7 (343) 270-00-30 или на klinikaglaz.ru