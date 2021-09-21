В Екатеринбурге потеплеет до +15 градусов: прогноз погоды на неделю с 20 сентября 2021

Потеплеет всего на сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Осадков на этой неделе не ожидается. Завтра температура воздуха составит +10 градусов. После 22 сентября температура воздуха может подняться до +14..+15 градусов, – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

ЯНДЕКС.ПОГОДА ЕКАТЕРИНБУРГ

Согласно прогнозу погоды в Екатеринбурге на неделю, будет пасмурно и по-осеннему прохладно.

Во вторник, 21 сентября, будет светить солнце, но воздух прогреется всего до +11 градусов днем, ночная температура составит всего 0 градусов.

22 сентября ночью потеплеет до +2 градусов, днем термометры покажут всего +8 градусов.

Тепла ждать не стоит. Погода в Екатеринбурге на неделю с четверга, 23 сентября, будет пасмурная и прохладная. В среднем воздух прогреется до +11 градусов в дневное время.

В пятницу потеплеет до +12 градусов. В будние дни ночная температура продержится на отметке 0...+2 градуса.

В выходные, 25 и 26 сентября, в Екатеринбурге сохранится пасмурная погода и прохлада +8..+11 градусов. Ночью придет осенний холод – до +4 градусов.

ГИСМЕТЕО ЕКАТЕРИНБУРГ

Прогноз погоды в Екатеринбурге на неделю от сервиса «Гисметео» также не обещает горожанам тепла и солнца.

В ближайшие три дня – с 21 по 23 сентября температура понизится с +10 до +8 градусов днем. Ночью – не поднимется выше +2 градусов.

Единственный солнечный день, согласно прогнозу погоды в Екатеринбурге на неделю, будет в пятницу, 24 сентября. Термометры покажут +12 градусов днем и +2 – ночью.

В выходные, 25 и 26 сентября, будет пасмурно, +11...+8 градусов днем и +2...+3 ночью.