«Забаррикадироваться не удалось»: студентка из Серова рассказала, как учащиеся прыгали из окон при стрельбе в Перми

Летом Дарья поступила в Пермский государственный университет. Фото: из личного архива героя публикации

20 сентября в Пермском государственном университете 18-летний студент юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из дробовика по людям. Погибли шесть человек. Еще 24 получили разные травмы. Одни были ранены, другие пострадали, когда, спасаясь, выпрыгивали из окон университета. Среди них была и студентка из Серова по имени Дарья, поступившая этим летом на геологический факультет вуза. Сейчас она находится в больнице в Перми. У нее перелом двух поясничных позвонков, который она называет слабым.

- Мы находились в аудитории на втором этаже, когда все случилось, - рассказывает Дарья. – Кто-то крикнул, что по улице идет человек в маске и с ружьем, и я выглянула посмотреть. Потом мы группой хотели двери закрыть, чтобы он к нам не вошел. Но ключа у нас не было. Да и дверь, открывалась в сторону коридора.

Поняв, что забаррикадировать дверь не удастся, студенты из группы Дарьи стали открывать окна, чтобы спастись через них.

Спасаясь, многие студенты стали выпрыгивать из окон. Фото: соцсети

- Когда я услышала звуки выстрелов, решила, что прыгать – не самый худший вариант, - вспоминает Дарья.

В сети сегодня появилась информация, что по системе оповещения в вузе пытались передать инструкцию для студентов, что делать, чтобы спастись. Но, по словам Дарьи, она ее не слышала.

- Выбравшись из окна, долго стояла на каком-то выступе, чтобы рассчитать, как лучше прыгнуть. Пыталась попросить помощи у мужчины внизу, но все оказалось безуспешным, - рассказывает Дарья. – Когда спрыгнула, упала на траву и лежала так несколько минут, так как очень сильно заболела спина в районе копчика. Потом увидела подругу, резко подскочила и мы побежали с территории университета.

После этого Дарья сама обратилась в больницу за медицинской помощью, так как у нее разболелась спина. В больнице уже ей поставили диагноз – перелом позвонков.

Добавим, что самого стрелявшего в людей Тимура Бекмансурова обезвредил сотрудник полиции – младший лейтенант Константин Калинин. Он вошел в главный корпус вуза и сам попал под огонь, но успел сделать несколько ответных выстрелов, ранив злоумышленника.

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