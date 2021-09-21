В Екатеринбурге полиция ищет жертв вымогателей, которые «разводили» мужчин, используя юных красавиц

Силовики гарантируют анонимность всем пострадавшим от предполагаемых преступников. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге полиция и СК ищут жертв банды, которая вымогала у мужчин деньги. Причем в своей схеме обвиняемые использовали несовершеннолетних девушек.

В ноябре прошлого года мы подробно описывали, как именно действовала банда. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказывал Александр, пострадавший от шайки. Он подробно описал, как молодая красотка вступила с ним в переписку, а затем пригласила к себе домой на улице Прибалтийской. Когда Александр оказался в квартире, в нее заявилась компания крепких мужчин. Они начали снимать Александра на видео и говорить, что красавица является несовершеннолетней. С мужчины стали требовать деньги, в противном случае шайка обещала опубликовать видео с ним в Сети. Ролик угрожали сопроводить подписью, что на нем изображен мужчина, который домогался несовершеннолетних.

Летом 2021 года банду удалось задержать. Расследованием уголовного дела, возбужденного по 163 статье УК (вымогательство) занимается третий отдел по расследованию особо важных дел СКР. по Свердловской области. Это связано с тем, что девушки, которых использовали предполагаемые вымогатели, и в правду являются несовершеннолетними.

Очаровательная девушка при знакомстве с Александром представилась Ксенией. Фото: предоставлено пострадавшим от банды

- По версии следствия, несколько фигурантов в период с 2016 года на территории Екатеринбурга группой лиц по предварительному сговору совершили ряд преступлений по вымогательству денег у граждан. Используя несколько сайтов знакомств, они от имени взрослых (совершеннолетних) девушек знакомились с мужчинами, приглашали их в квартиру дома по улице Прибалтийская и в ряд иных мест, - рассказывают в пресс-службе регионального СК.

В квартире мужчинам сообщали, что на самом деле знакомившиеся с ними девушки – несовершеннолетние. Жертв избивали, а затем, используя шантаж, вымогали у них деньги.

В отличие от других пострадавших, Александру удалось «откупиться» от предполагаемых вымогателей небольшой суммой. Первоначально с него просили 30 тысяч рублей, но в ходе «торгов», Александр сбил цену до двух тысяч. Сейчас он регулярно ходит в Следственный комитет, где дает показания против шайки.

- В банде было две несовершеннолетние девушки. Обе из неблагополучных семей. В деле есть такие пострадавшие, которые отдавали им по 100-300 тысяч. Деньги у этих парней не задерживались. Они спускали их в кабаках, - говорит «КП» Александр.

Банду задержало подразделение по борьбе с организованной преступностью. Фото: СУ СКР

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержали банду сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального полицейского главка.

Всем пострадавшим от предполагаемых преступников необходимо обратиться в полицию по телефону: 8(343)297-55-55, либо в третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области: 8(343)297-72-25. Конфиденциальность гарантируется.