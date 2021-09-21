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Общество21 сентября 2021 11:10

В Свердловской области на выборах пенсионеру подарили карту с балансом 11 рублей

Карточки в продуктовый магазин выдавали пожилым уральцам на голосовании
Маргарита РАЗУМОВА
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Часть пенсионеров получила карты с минимальным балансом

Часть пенсионеров получила карты с минимальным балансом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Немало нервов потратили пенсионеры в период прошедших трехдневных выборов. В воскресенье оказалось, что обещанных продуктовых карточек номиналом 150 рублей одной из крупных торговых сетей хватило не на всех: выпустили всего 700 тысяч карточек, а пожилых граждан пришло на участки для голосования значительно больше. Позже выяснилось, что у некоторых пенсионеров, получивших карточки, баланс составил не 150 рублей, а меньше.

Один из таких случаев произошел в селе Барабановское Каменского городского округа. 17 сентября Елена и Андрей Лямины пришли на избирательный участок в Барабановскую сельскую администрацию. После голосования Андрею Лямину вручили в подарок карту пенсионера.

На карте пенсионера Лямина было чуть больше 10 рублей

На карте пенсионера Лямина было чуть больше 10 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семейная пара Ляминых поехала за продуктами 20 сентября в магазин сети «Пятерочка» по адресу Суворова № 38а. Пожилая пара активировала продуктовую карточку, но к их удивлению, баланс карты был всего 11 рублей.

- На кассе меня спросили: вы уже совершали покупку? Сначала, нам сказали, что на карточке 100 рублей, через пару секунд эту сумму не подтвердили. Потом сказали, что на ней всего 11 рублей, - рассказала Елена Лямина.

В торговой сети подтвердили, что такие ситуации действительно возникают по причине технических сбоев. Чтобы решить вопрос в пользу покупателя, нужно позвонить по телефону горячей линии «Пятерочки»: 8 800 555 55 05 (звонок по России бесплатный).

Сертификаты ко Дню пенсионера можно использовать до 1 декабря этого года.

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