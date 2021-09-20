Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 20 сентября 2021 года

Больше 300 жителей Свердловской области размещены в палатах реанимации с ковидом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 506 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 143 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на Ревду, Сухой Лог, Кушву, Карпинск, Качканар, Реж, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Первоуральск и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число жителей Среднего Урала, заболевших коронавирусом, составляет 133 747, из которых 123 363 человека полностью справились с вирусом. За сутки врачи выписали из госпиталей 439 человек.

Сейчас состояние 628 человек остается тяжелым, 395 – размещены в палатах интенсивной терапии, 306 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 36 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 901 человек.