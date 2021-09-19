Окончательная​ причина ДТП будет установлена в ходе следствия. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском разыскивают лихача, который протаранил остановку на ВАЗе. По данным свердловского управления ГИБДД, три пассажира автомобиля с травмами доставлены в местную городскую больницу. Спидометр отечественной легковушки завис на 130 км/ч, водитель с места аварии скрылся.

- Водитель ВАЗ-21099, двигаясь по проспекту Победы со стороны улицы Ленина в направлении улицы Кунавина, не выбрал скорость, обеспечивающую контроль за движением, в результате чего не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на остановку общественного транспорта, - отмечают в Госавтоинспекции.

После аварии лихач выскочил из разбитой машины и убежал. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Известно, что травмы получили 28 и 30-летние мужчины, а также 17 летний юноша. Все они не были пристегнуты.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

ВАЖНО

Госавтоинспекция напоминает, что водитель, причастный к аварии, в которой погибли или пострадали люди, и скрывшийся с места происшествия, по мере ответственности приравнивается к лицу, совершившему ДТП в состоянии опьянения.

В этом случае виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет. Водителям, имеющим умысел скрыться с места ДТП, напоминаем, что в любой ситуации найдется свидетель или очевидец вашего правонарушения, или видеокамера, в объектив которой попало преступное поведение, а также оставление в опасности других участников дорожного движения. Ни в коем случае не нужно скрываться с места происшествия.

Первым делом необходимо выяснить характер травм, полученных пострадавшими, вызвать на место ДТП сотрудников полиции и скорую помощь. Если вы заметили на дороге неадекватного автомобилиста, нарушающего ПДД и создающего угрозу жизни и здоровью для других участников дорожного движения, просим незамедлительно сообщать в полицию по телефону «02», либо «112».