Кэшбэк – очередная уловка маркетологов или реальный способ экономить: проверяем на себе

Получай кэшбэк по карте My life от УБРиР. Фото: Татьяна УШКОВА

Кэшбэк – слово, которое в современном мире каждый из нас слышит несколько раз в день. Возврат денег за покупки и использование услуг предлагают практически все, от магазинов до операторов сотовой связи. Но не подталкивают ли такие заманчивые условия нас тратить больше? Чаще всего – это работает именно так. Купи на две тысячи и получи обратно 5%. Купи на три тысячи и получи возврат уже 5,5%. И вот уже вместо брюк, за которыми мы пришли, мо покупаем и не особо нужную кофточку. А дома потом жалеем об этом. Получается сомнительная польза от кэшбэка.

Но есть категории трат, без которых не обойтись. Например, оплата ЖКУ - ежемесячный кошмар большинства россиян. С началом отопительного сезона я задумалась, можно ли оплачивать коммунальные услуги выгодно? Такой кэшбэк был бы очень кстати. Обратившись за помощью к интернет пространству, я обнаружила заманчивое предложение от Уральского Банка Реконструкции и Развития – карта с заявленным кэшбэком 5% за оплату ЖКХ. Проверим, как это работает и принесет ли реальную экономию. Для эксперимента оформила карту My life, именно по ней УБРиР обещает кэшбэк 5% за оплату ЖКХ. Кстати, оформить ее получилось онлайн за 3 минуты, а выпуск, доставка и обслуживание карты оказались бесплатными. Итак, как же получить заветный кэшбэк?

УБРиР обещает кэшбэк 5% за оплату ЖКХ. Фото: Татьяна УШКОВА

По условиям карты кэшбэк за коммунальные платежи начисляется в случае совершения покупок на общую сумму от 5 000 руб. в месяц – 5% от суммы платежа, максимальная сумма кэшбэка – 500 рублей в месяц. Условия выполнимые – так или иначе, а на 5 000 рублей в месяц все мы совершаем ежедневные необходимые покупки. В течение месяца я рассчитывалась картой My life за продукты и товары первой необходимости. И потратила 12 632 рубля. Первое условие выполнено без проблем. Приятным бонусом стало то, что кэшбэк за покупки начисляется в случае совершения покупок на общую сумму от 5 000 рублей в месяц – 1% от суммы покупок, максимальная сумма кэшбэка – 4 000 рублей в месяц. Получается, 126 рублей мне вернули только за необходимые покупки.

Счет за коммунальные услуги по моей квитанции за август составил 6 106 рублей 58 копеек. Оплачиваю моей новой картой My life, не выходя из дома. Таким образом, кэшбэк составит 305 рублей 33 копейки и будет зачислен на карту 20 октября. Да, выплата кэшбэка осуществляется путем перечисления суммы на счет клиента 20-го числа каждого месяца, следующего за расчетным. Максимальная сумма кэшбэка за оплату ЖКХ – 500 рублей в месяц. Если посчитать выгоду за год, с учетом моего усредненного платежа 5 200 рублей в месяц, кэшбэк составит 3 120 рублей в год. Выходит, кэшбэк дает мне возможность оплатить коммунальные услуги за один месяц бесплатно! Одиннадцать месяцев платишь по карте, а двенадцатый месяц закрываешь кэшбэком. Неплохая прибавка, и это притом, что я буду оплачивать необходимые товары и услуги, не покупая в нагрузку ненужных вещей. Такой кэшбэк мне подходит!

Разобравшись в выгоде, решила изучить прочие условия по карте. Нет ли подводных камней? Обнаружила ещё один приятный сюрприз - совершившим покупки по карте на общую сумму от 5000 рублей (а это уже я) и оплатившим товары в сети интернет, начисляется вознаграждение в размере 5% от суммы оплаты покупок, но не более 1500 рублей в месяц. Я любитель именно онлайн покупок, когда можно приобрести все не вставая с уютного кресла. Поэтому для меня это тоже полезный и выгодный кэшбэк. Вознаграждение за покупки через интернет выплачивается также 20 числа месяца, следующего за расчетным путем зачисления на карточный счет.

Оплачивая товары в интернете, начисляется вознаграждение в размере 5% от суммы оплаты покупок. Фото: Татьяна УШКОВА

Общие условия по карте My life тоже прозрачны и удобны. Переводы через Мобильный банк УБРиР: бесплатно на счета и карты УБРиР; бесплатно по номеру телефона на карты других банков в рамках Системы быстрых платежей до 100 000 рублей в месяц, более 100 000 рублей в месяц – 0,5% от суммы, превышающей 100 000 рублей. На карты других банков: 1,5% от суммы операции, но не менее 50 рублей. Бесплатное снятие наличных в банкоматах ПАО КБ «УБРиР» и банкоматах партнерской сети (АО «Альфа-банк», АО «ВУЗ-банк», ПАО «АК БАРС» Банк); в банкоматах других банков: бесплатно до 50 000 руб. (при совершении покупок на общую сумму от 5 000 руб. в месяц), иначе – 1% от суммы, но не менее 120 рублей.

Итог: эксперимент показал, что программа начисления кэшбэка по карте My life от УБРиР реально работает и приносит выгоду.

Заказать карту MyLife можно на сайте банка