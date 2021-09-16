В Екатеринбурге выбрали лучшего повара Свердловской области

В Екатеринбурге прошел конкурс на звание Лучшего повара Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 сентября в УрГЭУ выбрали лучшего повара Свердловской области. В одном из крупнейших университетов Екатеринбурга прошел конкурс за звание «Лучший повар» в рамках проекта «Славим человека труда».

19 поваров из кафе и ресторанов Свердловской области с опытом работы от трех лет боролись за звание победителя и денежный приз в 55 тысяч рублей. Победителем конкурса стал повар из Каменск-Уральского Николай Чукалкин.

Во время двух этапов конкурса уральских поваров оценивало опытное жюри Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОНКУРС НАЧИНАЕТСЯ С ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

Обычно областной профессиональный конкурс проходит ежегодно в рамках большого гастрономического фестиваля «Евразия-Фест». Но в этом году фестиваль из-за пандемии разделили на несколько разных мероприятий.

Конкурс на звание лучшего повара Свердловской области состоял из двух этапов.

- Первый этап – это некое домашнее задание. Повара должны были приготовить выставочные блюда на выбор по одной из трех предложенных тем: фуршетные закуски, банкетные блюда из рыбы или блюдо уральской кухни, - организатор мероприятия Ольга Мекерова. – Во втором этапе за 60 минут участники должны приготовить ресторанные блюда, а также холодную или горячую закуску.

Оба этапа конкурса оценивает профессиональное жюри. Это квалифицированные судьи WACS категории B. Члены жюри оценивают гармонию вкуса, композицию блюд, цветовую гамму, оригинальность приготовления, а также умение поваров работать с кухонным оборудованием и инвентарем. Также для визуальной оценки будут представлены заранее приготовленные блюда.

В этом году 19 уральских поваров представили свои блюда и подготавливали фуршетный стол Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Жюри оценивает, как конкурсант работает с точки зрения гигиены, соблюдение санитарных правил, использование новых продуктов, инноваций и новых техник в процессе приготовления. Смотрится общее оформление, презентация блюда. Но самое большое количество баллов, конечно, дается за вкус, - рассказывает президент ассоциации кулинаров Свердловской области Любовь Путяшева. - Во второй части конкурса баллы ставятся за соблюдение требований к различным видам банкетных блюд или фуршетных закусок. Жюри оценивают их композицию, подачу и оформление.

За оба этапа конкурса члены жюри выставляют конкурсантам баллы. Победителем становится тот, кто набирает наибольшее количество за оба этапа. Максимальное количество баллов за каждый этап – 100 баллов.

ПОБЕДИТЕЛЯ ВИДНО СРАЗУ

По словам одного из членов жюри Юрия Вяткина, на таких конкурсах всегда заранее видно, у кого есть больше способностей и потенциала, чтобы стать победителем.

- Победителя сразу видно. Сами блюда мы оцениваем не только по вкусу, но и в первую очередь по внешнему виду. Потому что даже если блюдо вкусное, мне, как потребителю, нужно ведь захотеть его сначала попробовать. Оно должно выглядеть максимально красиво и аппетитно», - рассказывает Юрий Вяткин.

В этом году на конкурсе 19 мастеров поварского искусства представили свои блюда. Для первого этапа участники в основном отдали предпочтение фуршетным закускам, и подготавливали целые композиции.

Победителем конкурса стал повар из Каменск-Уральского Николай Чукалкин. Фото: Ольга Мекерова

- Самое сложное в таких конкурсах – это моральная составляющая и подготовка. Нужно заранее хорошо готовиться к конкурсу, отрабатывать блюда, знать, что ты готовишь, представлять, как ты это будешь готовить. Если ты подготовлен, то все пройдет хорошо, - делится победитель конкурса Николай Чукалкин.Но победителем конкурса стал Николай Чукалкин. Он участвует в российских кулинарных конкурсах с 18 лет. Повар из Каменск-Уральского очень часто занимал призовые места, в том числе первые места на областном профессиональном конкурсе фестиваля «Евразия-Фест».

Во втором этапе конкурса Николай приготовил суфле из цыпленка с печеночным пирогом, с крокетом из сливочного картофеля, фаршированным цукини с козьим сыром и соусом с белыми грибами.