На Урале медики спасли пятилетнего мальчика, заболевшего столбняком

Из-за перенесенного заболевания у ребенка остались серьезные неврологические нарушения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области впервые за 17 лет зарегистрирован случай заболевания стобняком. Редкое инфекционное заболевание обнаружили у пятилетнего мальчика из Верхней Пышмы. В июне он упал с велосипеда, катаясь в одном из дворов Верхней Пышмы, и получил ссадины коленок. Родители ничего не заподозрили и не стали сразу обращаться к врачам.

- Родители за медицинской помощью не обратились и тем самым отсрочили проведение экстренной профилактики против столбняка почти на две недели, - рассказала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева.

В итоге мальчик попал в больницу, так как у него не оказалось прививки от столбняка. В Роспотребнадзоре отметили, что родители отказались от вакцинации по идеологическим соображениям.

Несколько месяцев ребенок находился на лечении в стационаре. В том числе некоторое время он был в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ в отделении интенсивной терапии. Медики смогли спасти жизнь малыша, однако полностью восстановить здоровье мальчика не удалось - из-за перенесенного столбняка у него остались серьезные неврологические нарушения.

Несколько месяцев ребенок находился на лечении в стационаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Столбняком можно заразиться в результате попадания возбудителя в организм из почвы и объектов внешней среды через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки посредством травмы (глубокая рана, ожог, обморожение, внебольничный аборт, роды на дому, хирургическая операция, ранение и др.). Чаще других причинами возникновения заболеваний являются бытовые травмы, - объясняют в Роспотребнадзоре.

Возбудитель столбняка, по словам специалистов, один из самых сильных биологических токсинов вызывающий поражение центральной нервной системы и судорожный синдром. Симптомы заболевания после инфицирования во время травмы, развиваются в основном спустя 6 - 14 дней.

- У большинства больных симптомы столбняка начинаются внезапно - со спазмами и затруднением открывания рта (тризм). Далее патологический процесс быстро захватывает мышцы спины, живота, конечностей с наступлением полной скованности туловища и конечностей, - рассказали в Роспотребнадзоре. - Возникают болезненные судороги, которые длятся от нескольких секунд до нескольких минут, которые появляются спонтанно или при незначительных раздражениях (прикосновение, свет, голос).

Также специалисты ведомства отмечают, что после столбняка иммунитет не сохраняется, и человек может заболеть повторно. При этом инфекционное заболевание не передается от человека к человеку.

- Единственным надежным и эффективным методом защиты от столбняка является прививка, которая включена в Национальный календарь профилактических прививок и проводится бесплатно, - отметила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева.