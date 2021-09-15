Чеченский блогер Зелимхан исполнил мечту подростка из Каменска-Уральского, страдающего от ДЦП

Парень собирается использовать мотоблок для уборки мусора и снега. Фото: скриншот видео, страница в соцсети

Известный московский блогер чеченского происхождения Зелимхан исполнил мечту подростка из Каменска-Уральского и подарил Данилу мотоблок.

- Я узнал, что у тебя есть мечта о мотоблоке с прицепом, и ты хочешь помогать соседям: вывозить мусор и снег зимой. Твоя мечта «обрабатывается» и она уже в пути, - рассказал на видео в своем блоге Зелимхан.

Блогер призвал всех делать хорошие дела.

Также в ролике блогер показал Данила и его маму. Они записали благодарность на фоне купленного мотоблока. Парень рассказал, что уже 10 лет мечтает о подобной технике.

Как рассказала «КП»-Екатеринбург мама Данила Надежда, ее сыну в июне исполнилось 19 лет. Парень страдает от ДЦП и имеет вторую группу инвалидности.

- Спасибо, что есть такие люди, которые хотят помочь тем, кто не может исполнить свою мечту. Даня мечтал о мотоблоке, говорил: вырасту – заработаю. Но из-за здоровья его никуда не берут. Поэтому заработать он не смог, - рассказала на видео мама подростка.

Стоит отметить, что Зелимхан прославился не только добрыми делами. Широкую известность он приобрел после конфликтов с другими блогерами. Зелимхан встречался с теми, кто, по его мнению, вел себя «неподобающе» и требовал извинений. Одним из первых, кто столкнулся с Зелимханом, стал Эдвард Бил. Блогер утверждал, что с него требовали извинения и два миллиона рублей. Позже у Зелимхана произошел конфликт с блогером Святославом Коваленко. Перепалка кончилась дракой. Причем Коваленко пришлось противостоять не только Зелимхану, но и нескольким его друзьям.

Укротить пыл Зелимхана удалось депутату Госдумы от Чеченской Республики и соратнику Рамзана Кадырова Адаму Делимханову. Он вызвал блогера на разговор и объяснил чеченцу, что своими действиями он дискредитирует родную республику.