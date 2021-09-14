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Общество14 сентября 2021 1:00

Кросс нации 2021 в Екатеринбурге: маршрут, районы, начало старта

Рассказываем, как пройдет Кросс нации 2021 в Екатеринбурге, где будут стартовать участники и будут ли перекрывать улицы во время мероприятия
Ирина ВАЛИШИНА
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Старт Кросса нации 2021 около УрФУ состоится не для всех горожан

Старт Кросса нации 2021 около УрФУ состоится не для всех горожан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 и 18 сентября Екатеринбург традиционно присоединится ко Всероссийскому дню бега и проведет Кросс нации 2021. В 2021 году Кросс нации из-за пандемии пройдет в нетрадиционном формате: студенты города пробегут возле корпуса УрФУ на ул. Мира, остальные горожане, включая школьников и пенсионеров, примут участие в забегах на территории своих районов. Улицы в этом году перекрывать не будут.

Забеги Кросса нации 2021 в Екатеринбурге начнутся в разное время. Единовременно в районах смогут стартовать лишь 50 бегунов. Таким образом, во временные промежутки с 10:00 до 12:00, с 12:00 до 14:00 и с 14:00 до 16:00 смогут пробежать лишь по 500 участников на каждой площадке.

Введена обязательная онлайн-регистрация участников Кросса нации 2021 в Екатеринбурге.

Еще одно нововведение – тот, кто пробежит дистанцию Кросса нации 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области отдельно от остальных бегунов в дни с 8 по 17 сентября и зафиксирует результат на «умных часах» или фитнес-трекере, также становится участником Всероссийского дня бега. Скриншот с результатом можно отправить на электронный адрес: knso2021@mail.ru.

КРОСС НАЦИИ 2021 ТРАДИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Где: Уральский федеральный университет, ул. Мира, 19

Старт: 18 сентября в 10:00, в 11:00 и в 12:00

Пробежать Кросс нации 2021 в центре Екатеринбурга получится не у всех. Здесь забег организован только для студентов и сотрудников вузов. Запланировано три забега по 500 человек.

– Старт в этом году пройдет на площади прямо перед университетом. Участники побегут от входа у главного корпуса, потом вдоль стройфака, потом по улице Мира до физтеха и от физтеха к главному корпусу. Всего дистанция составит около километра, – рассказал глава оргкомитета Кросса нации 2021 в Екатеринбурге Евгений Шурманов.

Из-за пандемии оргкомитет Кросса нации 2021 в Екатеринбурге ввел 30-минутные паузы, чтобы участники прошедшего забега ушли с площади, а нового – пришли и не пересекались с предыдущими.

Вузы уже сформировали списки участников.

ГИБДД не будет перекрывать проспект Ленина и другие улицы

ГИБДД не будет перекрывать проспект Ленина и другие улицы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

КРОСС НАЦИИ 2021 ЕКАТЕРИНБУРГ: РАЙОНЫ

Кировский район

Где: Шарташский лесопарк

Старт: 10:00

Железнодорожный район

Где: стадион «Локомотив», улица Расточная, 18

Старт: 10:00

Орджоникидзевский район

Где: стадион «Калининец» на ул. Краснофлотцев, 48 и лыжная база спортивной школы №19 на ул. Бакинских Комиссаров, 13

Старт: 10:00

Верх-Исетский район

Где: Парк имени XXII Партсъезда

Старт: 10:00

Чкаловский район

Где: спортивная школа «Родонит» на ул. Прониной, 35

Старт: 10:00

Ленинский район

Где: стадион спортшколы №2 на бульваре Денисова-Уральского, 3а

Старт: 10:00

Октябрьский район

Где: парк Маяковского, ул. Мичурина, 230

Старт: 10:00

НЕ БЕЖАТЬ

В Кроссе нации 2021 в Екатеринбурге можно принять участие и не бежать всю дистанцию, став волонтером.

Нужна помощь с аккредитацией участников, выдаче сувенирной продукции и координации работы волонтеров на всех объектах Кросса нации 2021 в Екатеринбурге.

Стать волонтером

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