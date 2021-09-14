Кросс нации 2021 в Екатеринбурге: маршрут, районы, начало старта

Старт Кросса нации 2021 около УрФУ состоится не для всех горожан
Фото: Алексей БУЛАТОВ
17 и 18 сентября Екатеринбург традиционно присоединится ко Всероссийскому дню бега и проведет Кросс нации 2021. В 2021 году Кросс нации из-за пандемии пройдет в нетрадиционном формате: студенты города пробегут возле корпуса УрФУ на ул. Мира, остальные горожане, включая школьников и пенсионеров, примут участие в забегах на территории своих районов. Улицы в этом году перекрывать не будут.
Забеги Кросса нации 2021 в Екатеринбурге начнутся в разное время. Единовременно в районах смогут стартовать лишь 50 бегунов. Таким образом, во временные промежутки с 10:00 до 12:00, с 12:00 до 14:00 и с 14:00 до 16:00 смогут пробежать лишь по 500 участников на каждой площадке.
Введена обязательная онлайн-регистрация участников Кросса нации 2021 в Екатеринбурге.
Еще одно нововведение – тот, кто пробежит дистанцию Кросса нации 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области отдельно от остальных бегунов в дни с 8 по 17 сентября и зафиксирует результат на «умных часах» или фитнес-трекере, также становится участником Всероссийского дня бега. Скриншот с результатом можно отправить на электронный адрес: knso2021@mail.ru.
КРОСС НАЦИИ 2021 ТРАДИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Где: Уральский федеральный университет, ул. Мира, 19
Старт: 18 сентября в 10:00, в 11:00 и в 12:00
Пробежать Кросс нации 2021 в центре Екатеринбурга получится не у всех. Здесь забег организован только для студентов и сотрудников вузов. Запланировано три забега по 500 человек.
– Старт в этом году пройдет на площади прямо перед университетом. Участники побегут от входа у главного корпуса, потом вдоль стройфака, потом по улице Мира до физтеха и от физтеха к главному корпусу. Всего дистанция составит около километра, – рассказал глава оргкомитета Кросса нации 2021 в Екатеринбурге Евгений Шурманов.
Из-за пандемии оргкомитет Кросса нации 2021 в Екатеринбурге ввел 30-минутные паузы, чтобы участники прошедшего забега ушли с площади, а нового – пришли и не пересекались с предыдущими.
Вузы уже сформировали списки участников.
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
КРОСС НАЦИИ 2021 ЕКАТЕРИНБУРГ: РАЙОНЫ
Кировский район
Где: Шарташский лесопарк
Старт: 10:00
Железнодорожный район
Где: стадион «Локомотив», улица Расточная, 18
Старт: 10:00
Орджоникидзевский район
Где: стадион «Калининец» на ул. Краснофлотцев, 48 и лыжная база спортивной школы №19 на ул. Бакинских Комиссаров, 13
Старт: 10:00
Верх-Исетский район
Где: Парк имени XXII Партсъезда
Старт: 10:00
Чкаловский район
Где: спортивная школа «Родонит» на ул. Прониной, 35
Старт: 10:00
Ленинский район
Где: стадион спортшколы №2 на бульваре Денисова-Уральского, 3а
Старт: 10:00
Октябрьский район
Где: парк Маяковского, ул. Мичурина, 230
Старт: 10:00
НЕ БЕЖАТЬ
В Кроссе нации 2021 в Екатеринбурге можно принять участие и не бежать всю дистанцию, став волонтером.
Нужна помощь с аккредитацией участников, выдаче сувенирной продукции и координации работы волонтеров на всех объектах Кросса нации 2021 в Екатеринбурге.