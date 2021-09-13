В Екатеринбурге подростки во дворе жилого дома брали с детей деньги за катание на горках

Разгневанные екатеринбуржцы предложили поставить «бизнесменов» на учет в ПДН Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из районов Екатеринбурга разгорелся скандал из-за подростков, которые решили подзработать не совсем стандартным и незаконным путем. Двое молодых людей перегородили проход к детской горке и заявили более младшим ребятам о том, что теперь, чтобы прокатиться, нужно заплатить определенную сумму. При этом площадка находится во дворе жилого и открыта для всех желающих. Инцидент произошел по адресу Сахарова, 85.

- Все случилось еще вечером 8 сентября. После того, как дети стали возмущаться - подростки начали их избивать. Далее вступили в конфликт и в драку с родителями, - сообщили на странице в Instagram «Аkadem_raion».

Под постом разгорелась нешуточные обсуждения, разгневанные екатеринбуржцы предложили поставить «бизнесменов» на учет в ПДН, а кто-то предположил, что подростки просто пошутили.

Также инцидент попал на камеры очевидцев. На опубликованных кадрах видно, как в конфликт вступает человек, одетый в форму охранника. В УМВД России по Екатеринбургу заявили, что не получали жалоб с этого адреса от жильцов.

- Горка эта достаточно высокая, у детей пользуется широким спросом. Кстати, человек, который попал на видеозапись, не имеет отношения к охране именно этого двора. Однако ситуация разрешилась мирным путем, обе стороны пришли к компромиссу, - рассказали КП-Екатеринбург» в пресс-службе района «Академический.