Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 13 сентября 2021 года

Третья волна в Свердловской области постепенно идет на спад, но сохраняется высокая смертность Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области зафиксировано 511 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 129 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы у жителей Каменска-Уральского, Камышлова, Ревды, Режа, Новой Ляли, Нижней Салды, Сухого Лога, Пелыма, Первоуральска, Первоуральска, Нижнего Тагила и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших граждан с начала пандемии на Среднем Урале составляет 130 217 человек, из которых 120 127 полностью справились с COVID-19. За сутки по состоянию на 13 сентября 2021 года из инфекционных отделений больниц выписано 447 человек.

Врачи оценивают состояние 627 человек как тяжелое, 420 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 320 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки медики зафиксировали еще 35 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии составляет 5 645 человек.

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