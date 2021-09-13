«Уйти на второй круг было верным решением»: коллега - о пилоте разбившегося в Иркутской области L-410

Николай Махнутин был командиром разбившегося самолета. Фото: сайт авиакомпании, страница в соцсети

Ночью 12 сентября при заходе на посадку недалеко от поселка Казачинское в Иркутской области разбился самолет L-410. На борту пассажирского рейса, летевшего из Иркутска, находились 16 человек. Четверо погибли во время захода самолета на посадку.

Командиром воздушного судна являлся 34-летний Николай Махнутин, уроженец города Каменск-Уральский, расположенного в Свердловской области. Николай мечтал о небе. Ради этого он поступил и окончил «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации». «Уехал жить в Сибирь», - говорится в статусе пилота на странице во «Вконтакте».

«КП»-Екатеринбург поговорила с одним из коллег Николая Махнутина, который около года летал с ним на пассажирском самолете. Летчик дал оценку действиям своего бывшего коллеги, а также прокомментировал информацию, которая на данный момент известна о ЧП.

Во время крушения погибли четыре человека. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Николай был у меня вторым пилотом. Запомнился мне как очень ответственный и педантичный пилот, - рассказывает Сергей (имя собеседника изменено по его просьбе. – Прим. Ред.).

Как пишет «КП»-Иркутск, пилоты сбились с курса из-за ошибки навигатора. Из-за этого автопилот повел L-410 правее посадочной полосы. Тогда командир воздушного судна принял решение зайти на второй круг перед посадкой. Ситуация осложнялась сильным туманом, в итоге во время набора высоты самолет зацепил сопку, в результате чего произошло крушение.

В последнем посте в Instagram Николай выложил фото из Екатеринбурга. Летчик стоит на улице Вайнера. Фото: страница в соцсети

- Он все сделал согласно правилам, - объясняет Сергей. - Ушел на второй круг. Правда, я не знаю ни схем, ни систем захода, так как никогда не был на этом аэродроме и не знаю особенностей этой площадки.

Летчик рассказал, что за время совместных полетов с Николаем Махнутиным внештатных ситуаций у них не было. - В особых ситуациях мы с Николаем не бывали, но отрабатывали их на тренажерах. Николай всегда получал за эти тренировки высокие оценки.

Могу сказать, что стать командиром воздушного судна не так просто. Нужно проделать сложный путь от курсанта до командира. И Николай всегда проявлял себя очень хорошо.

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