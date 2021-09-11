Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 11 сентября 2021 года

В Екатеринбурге за сутки коронавирус подтвердился у 193 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 502 случая заражения коронавируса, из которых 193 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Березовского, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Серова, Ирбита и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших жителей региона с начала пандемии составляет 129 200 человек, из которых 119 224 - полностью справились с заболеванием. За прошедшие сутки из больниц выписали еще 481 человека, победившего инфекцию.

На сегодня, 11 сентября, состояние 604 человек медики оценивают как тяжелое, из них 416 пациентов размещены в палатах интенсивной терапии, 330 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки погибли еще 36 человек, заразившихся коронавирусом. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 574 человека.